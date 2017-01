– Jeg får ta med meg noen tips som jeg kan gi søstera på 13

Selv er hun elev ved musikklinja på Inderøy videregående, og følgelig er det utelukket å søke seg til Verdal videregående på et senere tidspunkt. Men 18-åringen var likevel nysgjerrig nok til å tilbringe dagen på Verdal for å se hva skolen har å by på. Og det er ikke så rent lite. Alle dører, alle kriker og kroker var åpne denne lørdagen, og i et hvert rom og i enhver sal kunne de besøkende finne elever og lærere som syslet med et eller annet faglig, og som gjerne øste av kunnskap og formidlingslyst.

Frida Martine Aksnes Vada hadde tatt turen sammen med Mia Larsen Sveberg (18). Mia er på sin side elev ved Levanger videregående skole. Begge har de sitt bosted i Verdal, så reisen var uansett ikke veldig lang. Det var neppe avstanden til kjentfolk å hilse på heller, men aller først: Det var det faglige de kom for.

Vi har «kahoota»

- Det er spennende å se hva skolen har å tilby. Vi var ikke sikre på det før vi kom hit, konkluderer de etter å ha tilbrakt det meste av dagen, vandrende mellom alle stasjonene. Spesielt syntes de det var intererssant å titte nærmere på hva yrkesfagene holder på med, men også mer teoretiske fag har sine fasinerende sider. For Frida er det i så fall språkfagene som appellerer, og kanskje lykkes hun også i å motivere egen søster til å bli interessert i det samme.

- Jeg vet jo ikke helt hva hun vil, men jeg tenker nå i alle fall selv å studere språk i framtida. Uten at jeg helt har bestemt meg for hvilket språk. Så får jeg kanskje forsøke å påvirke søstera også, ler hun.

Tospannet som lokalavisa snakket med hadde i løpet av dagen kikket nærmere på de fleste fag. Og ikke bare det:

- Vi har «kahoota» også. Flere ganger.

Med andre ord har den quizbaserte læringsplattformen blitt såpass vanlig og hyppig benyttet i skolesammenheng at at merkevaren nå også tenderer til å bli brukt som verb.

Bølgedemonstrasjon

Høydepunktet var likevel hos fysikerne, og deres visuelle demonstrasjon av bølger og frekvenser. For hvert kvarter, fyrte elevene opp en installasjon, tilsynelatende bestående av et rør og en lang rekke små flammer som i takt med popmusikken endret størrelse og beveget seg opp og ned alt etter hvilke frekvenser som pøste ut av høyttaleren. Helt sikkert ligger det en grundigere, mer presis forklaring på fenomenet også, og denne ble møysommelig informert fra elever og lærere med god kunnskap i realfag - uten at lokalavisas utsendte var flink nok til å lytte og notere akkurat dette i blokka.

Da var det nok andre som var dyktigere til å tilegne seg ny viten.

- Vi har lært mye i løpet av dagen, meddeler Frida Martine Aksnes Vada og Mia Larsen Sveberg som også synes videregåendeelevene har vært flinkt til å gi av seg selv.

Verdal videregående skole har mange års tradisjon med åpen skole. Tidligere har målgruppen i første rekke vært tiendeklassingene, aktuelle for å søke seg til skolen.

- Dette skoleåret er vi 40 år. Åpen dag er en flott anledning til å feire 40 år med læring og utvikling, sier rektor Harald Morten Steen. Dermed slo skolen på ei større tromme, og gjorde arrangementet atskillig større enn tidligere. Det lokket besøkende i alle aldre til å ta turen til det store skoleområdet på Verdal videregående. Skolen la til rette for at flest mulig fikk innsyn i det viktigste som skolen stor for. Elever og ansatte var i aktivitet over hele skolen, og viste fram et omfattende program for sitt publikum.