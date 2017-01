Drøyt fuktig i dørken

Båteieren kan neppe dra på fisketur i denne båten med det første. Hvorvidt det er vær og vind som har senket skuta, eller om det er andre forhold som har dratt den til bunns, vet vi ikke, men at det blir en jobb å få den på rett kjøl igjen, er vel hevet over enhver tvil. Vår tipser forteller for øvrig at det lekker olje fra båten som altså bare så vidt stikker nesetippen over vannskorpa i Levangersundet.