– Ungdom «sitter» på svaret

Man kan dermed si at ungdom i Nord-Trøndelag bokstavelig talt sitter på svaret til «ungdomskilden». Og det er dette forskerne på HUNT forskningssenter vil finne ut av: Hva er verst for helsa? Konstant mye sitting eller gradvis økende sittetid over elleve år.

– Det er lite kunnskap om hvordan endring i grad av stillesitting og aktivitet over tid påvirker helserisiko og hvilke utslag det gir senere i livet. Dette håper vi å få noen svar på i HUNT4 som starter i Levanger i september, sier postdoktor Vegar Rangul.

Australia-opphold

Alle nordtrønderske ungdommer fra 13 til 19 år inviteres til å delta i Ung-HUNT4. Undersøkelsen vil skje i form av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

– I HUNT4 har vi et ekstra fokus på aktivitetsnivå hos ungdommene. Vi ønsker å måle aktiviteten ved hjelp av en elektronisk sensor som festes bak på ryggen og på låret. Målinger over ei uke vil gi oss verdifull data i videre forskning på hvordan bevegelse og aktivitet påvirker kroppen og helsa vår, forklarer Rangul.

Skogningen som nå er bosatt på Nesset, er nylig kommet hjem fra et tre måneder langt forskningsopphold i Australia hvor han har forsket på temaet stillesitting, sammen med blant andre HUNT-kollegaer Turid Lingaas Holmen og Steinar Krokstad. I en fersk studie publisert i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity nå på torsdag, satte forskerteamet fra Australia og Norge seg mål om å finne svar på hvorvidt sittemønster over elleve år kan assosieres med tidlig død fra hjerte- og karsykdommer.

– Forskning på stillesitting og helseeffekten av denne, som inaktivitet satt opp mot fysisk aktivitet, har ofte fokusert på målinger på ett enkelt tidspunkt. I nyere tid har flere studier funnet koblinger mellom stillesitting og tidlig død, og det ser ut til at koblingen vedvarer også etter å ha tatt med fysisk aktivitet og trening i beregningene, påpeker Rangul.

HUNT som kilde

I artikkelen som nylig ble publisert internasjonalt brukte forskerne data fra over 25.000 voksne over 20 år, samlet inn under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995-1997 og 2006-2008, også kjent som hhv. HUNT2 og HUNT3. Forskerne delte deltakernes selvrapporterte stillesitting i fire kategorier: Konstant liten grad av stillesitting, gradvis økende grad stillesitting, redusert grad av stillesitting og konstant høy grad av stillesitting.

– Over de elleve årene rapporterte deltakerne i HUNT hovedsakelig at de satt stille i mindre enn åtte timer hver dag og at de hadde et stabilt sittemønster i denne perioden. Sammenlignet med voksne i gruppen med «stabil lav grad av stillesitting», hadde de med økende grad av stillesitting over elleve år 51 prosent høyere risiko for tidlig død fra alle typer årsaker og 85 prosent høyere risiko for å dø grunnet en hjerte-/karsykdom.

Store forskjeller

Graden er høyere enn for gruppen med «stabil høy grad av stillesitting», som viste en økt risiko på 25 prosent for å dø av alle typer årsaker og 49 prosent for død som skyldes hjerte-/karsykdom.

– Personer i gruppen «redusert grad av stillesitting» hadde lik lav risiko for tidlig død som gruppen med «konstant lav grad av stillesitting». Det hjelper å redusere sittetiden. Vi fant også ut at enkelte livshendelser kan føre til en endring av sittemønster, som jobbskifte, pensjonering og endring i helsesituasjon, sier Rangul.

Nye svar i HUNT4

Denne studien viser at sittevaner kan være stabile over lang tid, men i visse grupper av befolkningen, som for eksempel de som skifter jobb, pensjonerer seg eller blir syk, kan sittemønster føre til ulike typer helserisiko.

– Ved å undersøke sittemønster over tid vil det gi oss nye svar, sammenlignet med tidligere studier som er fokusert på en bestemt tidsperiode. Det gir en mer realistisk refleksjon over eksponeringen av forlenget stillesitting, spesielt blant personer som opplever endring i helsetilstand og livsvaner.

Forskerne foreslår at framtidige analyser, som den forestående HUNT4 i 2017-2019, kan undersøke og utforske effekten av stillesitting i kombinasjon med fysisk aktivitet over en lengre periode og ved flere tidspunkt. Det kan avdekke helseeffekten i undergrupper av befolkningen.

Artikkelen er produsert av HUNT.