I dag skjer det, kjære Misjonen

Det var i begynnelsen av november at avisa gjorde et nummer ut av at antall likes på vår Facebook-side skjøt i været.

Misjonen-omtale

Med 8.940 stykker av dem, reklamerte vi med at det ikke kunne være lenge igjen til vi nådde 10.000. På litt kreativt vis koblet vi det til 80-tallshiten «Ten thousand lovers», med trønderrockerne i TNT.

Det gikk naturligvis ikke upåaktet hen hos Johan Golden og Atle Antonsen i P4-programmet Misjonen, som påfølgende fredag hadde sin lille interne gjettekonkurranse om hva en tittel som «Nå har vi snart det samme som TNT» kunne bety. Du kan høre innslaget ovenfor.

En måned «forsinket»

Etter litt drodling fant de fort ut at det dreide seg om bandet, og ganske raskt at «lovers» faktisk spilte en rolle - i hvert fall da det tidlig i artikkelen stod at det dreide seg om den gamle superhiten.

Vi antok at det magiske tallet kunne nås allerede før nyttår, men det skulle ta litt lenger tid. Men i dag, 30. januar, kommer liker nummer ti tusen til å sikre seg oppdateringer fra nyhetsbildet i Levanger og Verdal i Facebook-feeden sin. I skrivende stund mangler det tre stykker, og de renner nok ganske fort på.

Rekorduke sist

Timingen er ikke så verst, idet sist uke var årets klart beste til nå hva angår lesertall. Med godt over 60.000 forskjellige innom oss i løpet av uka, er vi der vi skal være. Riktignok med litt drahjelp utenfra fra Sol.no, men alt i alt drar nettavisa først og fremst mange lesere gjennom Facebook. Ti tusen likere gir oss et enda bedre grunnlag for å fortsette fremgangen.