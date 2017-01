Inviterer ungdom med på gratistur til Åre

Vinterferien nærmer seg, det er i hvert fall bare tre uker igjen. Mandag i vinterferieuka, 20. februar, sørger Frivilligsentralen i Verdal, ungdomskontaktene, miljøteamene på ungdomsskolene og videregående, samt ungdomshuset for at ungdom i ungdomsskolealder og videregåendealder kan dra på dagstur til Åre.

– Vi får noe støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, men håper at det lokale næringslivet også kan stille litt opp slik at alle som har lyst til å være med får muligheten til det, sier daglig leder for frivilligsentralen, Hege Anita Austad.

Kjempesuksess i fjor

I fjor var responsen overveldende etter at Innherred.no skrev om at en buss var fylt opp og at mange stod på venteliste for å være med. Resultatet ble at to store busser fra Sende Busstrafikk med til sammen 92 ungdommer dro på vinterferietur med gratis heiskort i alpintbakken eller inngang i badelandet på Holiday Club i Åre.

Mat fikk de også.

– Klart, vi drømmer om litt av det samme i år, sier Hege Anita Austad.

Amfi Verdal, Innherredsbakeriet, Veksttorget, Danske Bank Bedriftsmarked Nord-Trøndelag, Sende Busstrafikk og Grande Entreprenør var alle viktige bidragsytere til at turen kunne gjennomføres i fjor.

Kan låne utstyr

Ungdomskontaktene Øyvind Bragstad og Camilla Johansen er strålende fornøyd med å kunne gi ungdommer i Verdal et slikt tilbud.

– Dette er viktig for å kunne gi alle barn og unge sjansen til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av hvilke muligheter familien har til å gi dem det, sier Øyvind Bragstad.

– Ikke glem at de som ikke har skiutstyr selv kan låne det på Utstyrsbua i Verdal, tilføyer Camilla Johansen.

Hun oppfordrer de som måtte trenge skiutstyr om å skaffe seg lånekort i god tid hvis de ikke allerede har det.

Rundt fem timer i Åre

Avreise for bussen i Verdal blir sannsynligvis klokken 08.00 på morgenen, med retur fra Åre klokken 15.30. Det er også mulig å være med bussen uten å bade eller stå slalåm, og bare dra på «shopping» over grensen for den som vil det.

Eventuelle lommepenger må deltakerne selv ha med, men for øvrig er hele kalaset gratis.

Påmelding skjer til frivilligsentralen.

Levangsungdommen dagen etter

Også i Levanger får ungdom tilbud om Åre-tur i vinterferien. Der er det ungdomshuset som står som arrangør. De har sin tur på tirsdag 21. februar, med avreise klokken 08.30 og retur fra Åre klokken 17.30.

– Vi sørger også for gratis heiskort i alpintbakken, sier leder for ungdomshuset, Trine Walleraunet, når Innherred.no spør.

I Levanger har de satt en begrensning på 90 plasser, med først-til-mølla-prinsippet. Der har de satt aldersgrensen til å være fra 13 til 18 år.

– Vi har tenkt dette som en ren alpinttur for vårt vedkommende, og mat må nok deltakerne ordne med selv, sier Trine Walleraunet til Innherred.no.

Påmeldingen i Levanger skjer til henne.

P.S. Barn i barneskolealder i Verdal får sannsynligvis et tilbud om skiaktivitet i nærmiljøet, slik de også fikk i fjor. Førstevalget er Marka skistadion i Leksdal, men med forbehold om snøforholdene. Fortsetter den milde værtypen kan skileik-dagen bli rundt Skallstuggu i Levanger. Mest sannsynlig blir dette arrangementet 22. februar, onsdagen i vinterferieuka.

Ungdomshuset i Verdal kommer sannsynligvis til å ha ordinære åpningstider i vinterferieuka.