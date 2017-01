Nå er det Mikkel som er sjefen

Maren Kolset Stjernen (33) er oppvokst med mamma Nina, pappa Hroar, lillebror Andreas og lillesøster Ingrid på Levangernesset. Og allerede der vil vel de fleste kunne koble både pappas og lillebrors navn til hoppsporten. Selv har hun derimot aldri vært fristet inn i det sporet.

– Nei, takk og lov, jeg har aldri hoppet selv. Jeg er alt for redd, og alt for glad i å ha det trygt og godt, ler hun, og legger til:

– Dessuten var det jo ingen jenter som hoppet på ski da jeg var lita.

Jobber i toppidretten

Helt utenfor idretten har hun likevel ikke holdt seg.

Hun er samboer med assistenttrener på landslaget i skihopping, Magnus Brevig, som da også trener Marens lillebror. Og selv har hun en rekke engasjement innenfor toppidretten, med master i idrettsfysioterapi i bunnen.

Hun sjonglerer et 40 prosent engasjement i friidrettsforbundet som medisinsk koordinator, reiser med damelandslaget i alpint og har dessuten det hun betegner som den egentlig hovedjobben ved NIMI; Norsk Idrettsmedisinsk Institutt på Ullevål stadion.

– Det er veldig fine og varierte jobber som jeg trives utrolig godt med. I jobben for friidrettsforbundet er jeg leder for det medisinske støtteapparatet, hvor vi skal ha oversikt over alle utøvere som har landslagsstatus, skadestatus og så videre. I tillegg har jeg blant annet jobbet mye med å forebygge spiseforstyrrelser, som tidligere har vært et stort problem, forteller Stjernen.

Stor vennegjeng

Hun har bodd i Oslo siden 2003, bare avbrutt av en turnusperiode på Lillehammer.

– Jeg trives veldig bra og har etter hvert fått et større nettverk med venner og kolleger her enn jeg har i Trøndelag. Og så har jeg en nær og stor venninnegjeng fra Levanger her i Oslo som jeg er mye sammen med. Det eneste jeg merker er at nå når Mikkel har kommet så skulle jeg gjerne vært litt nærmere familien i Levanger.

Lille Mikkel ble født 1. november i fjor og har naturlig nok tatt hele familien med storm.

– Det er utrolig koselig og nesten litt rart og se hvor dedikerte besteforeldre ens egne foreldre blir. Jeg tror nok de også kunne ønske at vi bodde litt nærmere nå, smiler hun.

Nå er hun i permisjon et års tid og så er hun spent på hvordan det blir å få hverdagen til å gå opp når hun starter opp på jobb igjen.

– Magnus har 200 reisedøgn i året og er stort sett borte hele vinteren. Jeg har hatt rundt 90 reisedøgn i året i jobben med alpinlandslaget. Så vi får se hvordan vi skal ordne det når jeg ikke bare har meg selv å tenke på lengre.

Hva savner du mest fra Levanger?

– Det er helt klart familien. Mamma og pappa, tanter, onkler og farmor. Heldigvis har søstera mi flytta til Oslo nå, og det er veldig fint. Hun er en bra barnevakt også.

Hva savner du minst?

– Jeg kunne ønsket meg mer liv i sentrum i Levanger, og det merker jeg godt når jeg har vært hjemme og er tilbake i Oslo igjen. Mer liv, det å spise mer ute, være på kafé, treffe flere i byen. Jeg merket at det var blitt litt bedre da jeg var hjemme i jula så det er bare å jobbe videre med.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Mest gjennom familie og sosiale medier. Og så leser jeg Trønder-Avisa innimellom.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Det må være sommerne. Sommerfri fra skolen, finvær og bading. Da er Levanger best.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger igjen?

– For det første måtte jeg fått med samboeren min, det er jo det viktigste. Så måtte vi begge ha fått en ok jobb der. Per nå trives vi veldig godt her og har blant annet kjøpt en ny leilighet som står ferdig om to år. Men det kan være at man ser annerledes på ting når ungene blir større, så vi får se. Jeg kjenner jo at jeg synes det er veldig godt å være i Levanger når jeg er hjemom også.