Pipebrann på Bruborg

Mandag kveld rykket brannvesenet ut på en pipebrann i en bolig i krysset mellom Skolevegen og Ankolmvegen på Bruborg i Levanger.

To brannbiler rykket ut. Innherreds kilde på stedet forteller like før klokka ni at brannen er slukket.

Politiet opplyser til Innherred at de fikk melding om brannen klokka halv ni mandag kveld. Det skal ikke være snakk om noen skader. Brannvesenet har lagt ned fyringsforbud i boligen fram til feier har vært der, opplyser politiet.