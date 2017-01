Torvet eller Torget i Levanger?

På grillen midt i Levanger sentrum står det både Torvet og Torget.

- Sier du det. Det har jeg ikke fått med meg.

Asbjørn Eklo sitter av alle ting på Magneten og drikker kaffe mandag formiddag, da vi får tak i han på telefonen.

- Du må da ikke sitte der du, som er slik en bypatriot, prøver vi oss på.

He, he. Nå har det seg slik at jeg har vært hos øyelegen "her ute", og da ble det en kaffetår etterpå.

Vi forteller at vi ringer forsåvidt når det gjelder navnvalg, men ikke angående veinavnet etter hans far på Bruborg denne gang.

Fra Trondhjæm

Vi har nemlig oppdaget at gatekjøkkenet - eller kiosken i Levangers midte - har havnet i en liten navnestrid med seg selv.

Så derfor må vi spørre lokalhistorikeren hva som er det riktige - Er det Torvet eller Torget som skal brukes?

- Det er det ingen tvil om. Det er Torvet. Gaten som går forbi heter Torvgata, så det understreker bare at det skal skrive med v, sier Eklo bestemt.

Han kan fortelle at bakgrunnen for det er at i sin tid som kom det folk fra Trondheim til Levanger for å delta på martnaene en gang på 1700-tallet. Flere slo seg etter hvert ned i Levanger, og dermed ble språket i trehusbyen også påvirket av innflytterne

- Jeg sier for eksempel Trondhjæm og ikke Trondheim, og det skriver seg nok fra at vi i sentrum snakker - eller i hvertfall snakket - litt penere enn folk fra Nesset eller Frol, sier Eklo.

Kan bli borte

Han skjønner derfor godt at nye landsmenn, enten de er fotballspillere eller ikke, har problemer med å skille mellom torg og torv.

I tillegg kommer det også folk flyttende hit fra andre steder i landet, som også kan være med å påvirke at den gamle talemåten forsvinner.

Derfor er sentrumbeboeren redd for at dialekten, som har vært kjennetegnet for dem bosatt i sentrum av Levanger, kan bli borte med årene.

Enn så lenge har ihvertfall Torget Grill helgardert seg med både torg og torv, så får vi se hvor lenge sistnevnte holder stand mot den nymotens språkutvikling, som forøvrig allerede er over oss i fullt monn.