Bane Nor nekter å rette seg etter Fylkesmannen

Partene må til hovedstaden for å få saken om jernbaneovergangen i Skogn endelig avgjort.

Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Bane Nor møttes til mekling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 6. januar. Her ba Fylkesmannen om at Bane Nor måtte trekke sin innsigelse, mens Bane Nor på sin side ønsket mer tid til å drøfte saken høyere opp i eget konsern. Det har selskapet nå gjort, uten at det har endret på standpunktet.

Bane Nor har besluttet å opprettholde innsigelsen til Åsvegen 15-17, skriver selskapet i sin tilbakemelding.

Vil skape presedens

– Dersom Bane NOR tillater utbygging i herværende sak til tross for egne retningslinjer og lovverk knyttet til spørsmålet, vil det kunne skape en uheldig presedens og på sikt flere ulykker langs jernbanen, heter det i argumentasjonen.

Under meklingsmøtet tidlig i januar gjorde fylkesmannen det klart at det er to mulige veier videre dersom Bane Nor ikke trekker innsigelsen: Dersom det er grunnlag for det, kan partene møtes til ny mekling. Ellers blir planen oversendt kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Ordfører Robert Svarva sier til avisa Innherred at han anser det som sannsynlig at saken oversendes departementet, men tilføyer at han også vil ta en telefon til fylkesmannen for å diskutere veien videre.

– Det er åpenbart at Levanger ikke bare kan gi seg i denne saken. Det er egentlig fantastisk at det kan gå an, når kommune, fylkeskommune og fylkesmann - alle er enige om at det ikke er grunnlag for innsigelsen - og så velger Bane Nor fortsatt å opprettholde innsigelsen. Vi får tro at det er noen lenger opp i systemet som ser fornuften, sier Robert Svarva. Han legger til at dette er en prioritert sak fra Levanger kommunes side, og sier kommunen rask vil bringe saken videre.

– Hva vis departementet støtter Bane Nors innsigelse?

– Da er det mange andre steder i landet som får sine utfordringer. Vi trenger ikke gå lenger enn til Stjørdal, og kryssingen av jernbanen i sentrum der. Jeg vil tippe at denne har en større trafikk enn det som passerer over linja i Skogn.

Stoppet boligbygging

Innsigelsen fra 2014 har i praksis har satt en stopper for all ny boligbygging i Skogn.

Innsigelsen er todelt ved at reguleringsplanen ikke må komme i arealmessig konflikt med ny planskilt kryssing av jernbanen, og det må tas inn en rekkefølgebestemmelse, relatert til sikkerhet, om at det må være etablert planskilt kryssing for bil og gang-/sykkeltrafikk før byggetillatelse gis.

Ikke modent før midlene er på plass

Bane Nor bruker sikkerhetsaspektet som argumentasjon:

– Ifølge våre overordnede retningslinjer skal en utbygging ikke føre til at det blir økt risiko for bruk av en planovergang, skriver selskapet, og viser til sin egen veileder «Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven» hvor det blant annet står dette: «Nye utbyggingsområder som medfører økt behov for kryssing av jernbane, vil i mange tilfeller forutsette etablering av planskilt kryssing. Dersom det ikke foreligger offentlige bevilgninger til etablering av planskilt kryssing og ny utbygging ikke kan bære kostnadene, vil planen ikke være realiserbar og området kan ikke anses modent for utbygging».

Det er utarbeidet en skisse til framtidig trafikkløsning som alle parter synes er god. Finansieringen er imidlertid et springende punkt da ingen har noen sterke ønsker om å åpne lommeboka alene.