Brannvesenet rammet av farlig hærverk i Verdal

Det er naturligvis i ytterste konsekvens, men alvoret i aktiviteten som jevnlig bedrives utenfor brannstasjonen på Tinden i Verdal vil Geir Singstad på forebyggende avdeling ikke underdrive.

– Dette er farlig, og kan ramme en tredjepart. Derfor har vi nå gått til det skritt å anmelde saken, sier Singstad til Innherred.no.

Brukte en time på å rydde

Det han snakker om er et gjentakende problem, som Innherred brann og redning ikke har blitt kvitt. Rett som det er når ansatte kommer på jobb, ligger det glasskår foran portene på brannstasjonen og ellers omkring på den store, åpne plassen foran bygget.

Singstad viser frem to tykke biter av skjærende glass. De stammer fra ei Jäger-flaske som ble funnet knust for tre uker siden. En annen gang brukte forebyggendearbeideren en time på å koste og rydde området foran brannstasjonen, da det var flere knuste flasker og andre etterlatenskaper etter festligheter på plassen.

Herjer med hengere

Brannvesenet er kjent med at arealet brukes av bilinteressert ungdom, og særlig sommerstid er plassen et yndet sted å campere på veg til og fra fest.

– Vi har ikke noe i mot at bilinteresserte er her. Det er et fint område litt avskjermet fra sentrum. Men det må gå an å oppføre seg. Det som har foregått utenfor her er det rene idioti, konkluderer Singstad.

For ikke bare er det problemer med knust glass. Et antall tilhengere som Fagforbundet i Verdal låner ut gratis til sine medlemmer, står parkert utenfor brannstasjonen. De har fått hard medfart mange ganger.

– De veltes og rulles unna, og lyktene blir knust og tilhengerne blir skjeve. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har måttet frem med sveiseapparatet for å reparere dem, sier Singstad, som også er nestleder i Fagforbundet i Verdal.

Nestenkollisjon

Etter den siste herjingen må utleien nå settes på vent på en stund, slik at alle tilhengerne kan repareres og være forsvarlige å bruke for de som låner dem.

– Nå sist helg var det for øvrig ei nestenulykke på vegen nedenfor her, den som går fra rundkjøringen på fylkesveg 757 ut til boligområdet på Tinden. Noen glupinger hadde løsnet håndbrekket på en tilhenger og rullet den avgårde ned på vegen slik at den kilte seg fast i autovernet på motsatt side. Mens det var mørkt kom det en bil kjørende, som måtte bråbremse for å ikke krasje med tilhengeren som stod i vegen, forteller Geir Singstad.

Har tenkt på video

Brannvesenet i Verdal har tidligere vurdert å sette opp videoovervåkning av plassen utenfor stasjonen. Nå håper de anmeldelsen og et søkelys på aktiviteten kan virke forebyggende.

– Det vi har fått høre er at det ikke er typiske barnestreker som bedrives, men hærverk og herjing av det som burde være voksne mennesker. Men man kan begynne å lure på hvor voksne de er, sier Singstad, og håper at forbipasserende holder øynene åpne i området i fortsettelsen.

Politiets operasjonsleder Stig Rune Sagen sier til Innherred.no at de gjerne ønsker tips i forbindelse med den siste uønskede aktiviteten i helgen, der flere tilhengere ble ødelagt.

– Vi har fått inn en anmeldelse, og vil se nærmere på saken. Men vi trenger noen innspill for å komme et stykke videre, sier Sagen.