Her har det skjedd litt siden sist

I hvert fall ikke åpent i den forstand at huset vil være et bygg som folk kan gå inn i sånn uten videre. Nord-Trøndelag Teater kjører imidlertid full produksjonsaktivitet der med det aller første, og det kommer til å bli omvisninger og lukkede seanser i tiden frem til den offisielle åpningen i høst.

– Vi satser på en storslagen åpningsdag, med liv og røre på Minsaas plass, ja en folkefest der vi også tenker å invitere andre lokale aktører i kulturlivet til å delta med underholdning, sier teatersjef Nora Evensen.

Teateret selv skal dessuten ha to premierer denne dagen.

Veggpryd og møblering gjenstår

Når avisa er med en tur rundt i bygget, bærer det fortsatt preg av å være særdeles nyinnflyttet. Teateret er nemlig godt i gang med å få alle tingene sine med nedover fra Stiklestad, men det meste står bare rundt omkring på gulvene. Hyller må på plass, inventar må pakkes ut og monteres, og fortsatt mangler det et og annet på veggene.

– Inne huset, rett ovenfor hovedinngangen skal vi opp med et kunstverk, sier Evensen. I foajeen rett innenfor døra er det også mulig det blir en liten scene. For øvrig er dette rommet ferdig. Det skal være lyst og trivelig, med trehvitt i taket.

– Det er viktig for oss at det blir en veldig åpen foaje, med god utsikt ut mot Minsaas plass. Vi ser for oss at foajeen blir mye brukt og at den kan være med på å utvide byrommet på en måte, sier Nora Evensen.

Øvinger i huset til uka

Fra foajeen går det en gang bort mot blackboxen, der veggene har en form for utskjæringer i tre som skaper en spesiell stemning med lyssettingen som er.

Blackboxen er en øvingssal som også kan brukes til mindre oppsettinger, med inntil 120 publikummere.

– Allerede kommende mandag går vi i gang med de første prøvene her inne, til oppsettingen «Skam deg, Mayliss», som har premiere i midten av februar.

Trenger ikke større storsal

Først og fremst tjener det nye teaterhuset stor nytte som et sted for å produsere nye oppsettinger. For Nord-Trøndelag Teater er fremfor alt et turnéteater, som reiser rundt med forestillingene sine. Samtidig er det ingen ulempe å ha en fin sal for å kunne sette opp forestillinger på hjemmebane, og resultatet av nybygget er en intim og fin sal med 289 sitteplasser.

– Det er stort nok til vårt bruk. En del kulturhus har gått i fella med å lage for store saler. Selvsagt håper vi på fullt hus her av og til, men salen vil også fungere godt selv om ikke alle plassene er utsolgt. Og igjen, vi er først og fremst et turnéteater. Vi håper å leie bort salen til andre forestillinger eller arrangement også.

Administrasjon i overetasjen

Teatersjefen har selv kontorplass i øverste etasje av hovedbygget, med utsikt mot jernbanestasjonen og Framgården.

I administrasjonsdelen av bygget er det en rekke kontor og møterom. Huset har både trapp og heis, og helt innerst er det en vindeltrapp som går fra bunn til topp i scenetårnet.