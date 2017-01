Kamp om Verrrdal'n i bettingbransjen

Alle husker bonden i Lotto-reklamen til Norsk Tipping fra slutten av 1990-tallet. Det er han som er hele opphavet til begrepet Lotto-bygda, som stadig henger ved Verdal selv om kommunen egentlig aldri har preget toppen av statistikkene på antall Lotto-millionærer.

Bonden ble slett ikke spilt av noen verdaling, men en engelskmann ved navn Patrick Burke. Bonde var han riktignok, han levde et tilbaketrukket liv på en gård i Cambridge og hadde hatt noen roller i reklamefilmer og spilt i en dramaserie for BBC før han inntok norske tv-skjermer.

Den siste uka har «Verrrdal'n» atter kunne høres i en norsk reklamefilm. Riktignok ikke på TV2, men derimot på kanaler som sender fra utlandet og dermed kan sende reklame for andre spillselskaper enn Norsk Tipping.

Comeback

Det er selskapet Betsson, med blant andre John Arne Riise som ambassadør, som har klart å få med seg Burke på laget. Engelskmannen begynner å nærme seg 80 år gammel, men han er åpenbart still going strong.

– Det er lenge siden jeg har vært med i noen reklamefilm, men jeg synes fortsatt det er moro, fremhevet han i en bloggpost som bettingselskapet la ut i forbindelse med lanseringen.

Den nye reklamefilmen med Burke kan du se her.

I Lotto-reklamen var det ikke Patrick Burke som hadde stemmen til figuren, han bare spilte rollen som bonden som så Lotto-trekningen gang på gang ved å spole tilbake VHS-opptaket han hadde gjort.

Den gamle reklamefilmen med Burke kan du se her.

Da Lotto-verten sa at vinneren var fra Nord-Trøndelag, svarte han høyt til seg selv og kona i stua: Verrrdal'n!

Lært seg norsk

I Betsson-reklamen er imidlertid poenget at Burke forteller om oppdraget han hadde for tjue år siden, at det var helt vilt, og at han ble gjenkjent på gata bare på grunn av denne punchlinen - Verrrdal'n, som han nå prøver å si på egen hånd.

– John Arne Riise (mannen med flest fotballandskamper for Norge) og Petter «Katastrofe» Kristiansen (kjent rap-artist og produsent) fikk jobben som norsklærere og etter hvert satt strofene for Patrick, het det i bettingselskapets egen omtale av den nye reklamefilmen.

– Han var helt sjef å jobbe med, og vi hadde det kjempemoro hele tiden, sa Kristiansen og Riise.

Mer reklamefilm

Den første reklamefilmen har nå gått på tv i en ukes tid, og ifølge Betsson kommer det ytterligere to filmer med Patrick Burke i løpet av våren.

Betsson er en et svenskeid selskap, opprinnelig etablert i 1963, som er registrert på Stockholm-børsen. Hovedkontoret ligger på Malta, men de er også lokalisert i Stockholm, Tallinn, Tblisi og London.

P.S. Patrick Burke har også vært på besøk i Verdal. I 2004 besøkte han Vømmølfestivalen, da Trønder-Avisa stelte i stand tur til Lotto-bygda, hentet ham på Værnes, tok ham med på ICA-butikken på Ørmelen (som hadde flere lottovinnere i løpet av kort tid), og til Folkeparken der lottotrekningen den lørdagen ble vist på storskjerm i teltet.