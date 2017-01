Levanger Venstre krever oppvask i tilskuddssakene

Levanger Venstre ber kontrollutvalget i Levanger kommune om å gjennomgå kommunens metoder for å beregne barnehagetilskudd etter nok en runde med for lite utbetalt tilskudd. De har sett seg lei på at kommuneadministrasjonen stadig feilberegner tilskudd, noe som gjør at utbetalingene blir feil og kommunen må etterbetale millionsummer.

– Det har siden 2011 vært gjentatte feil i beregningsgrunnlaget, det vil si at ikke alle kostnader i de kommunale barnehagene har blitt tatt med. Kommunen strever også med å kunne dokumentere sine kostnader, slik forskriften krever, skriver gruppeleder Karl Meinert Buchholdt i brevet.

Han reagerte også på samme sak da den ble behandlet i formannskapet i begynnelsen av januar, og lurte da på hvor mange gule kort rådmannen og hans stab skulle få før det ble bedring.

– Levanger Venstres kommunestyregruppe ber derfor Levanger kontrollutvalg ta en gjennomgang av Levanger kommunes rutiner i forhold til beregningene av kommunens tilskudd til barnehagesektoren, samt skissere eventuelle forbedringspunkter i forhold til de styringsredskapene kontrollutvalget måtte besitte. Vi er videre kjent med at kontrollutvalget behandlet en lignende sak i juni 2014, skriver Buchholdt.

Senest 11. januar behandlet formannskapet nye tilskuddssatser for barnehagene for 2017, da tilskuddssatsen som ble vedtatt i oktober var feil.

Kontrollutvalget er et kontrollorgan, som skal sikre trygg forvaltning av kommunale saker og oppgaver. Utvalget ledes av Hans Heieraas (Sp).