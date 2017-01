Nå starter gaupejakta

26. januar vedtok Klima- og miljødepartementet å avvise klagene på vedtak om kvotejakt på gaupe i Midt-Norge. Dermed begynner kvotejakten som planlagt i region 6 onsdag 1. februar. Det var Fosen naturvernforening og Naturvernforbundet i Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som klaget på vedtaket i november i fjor. Deres klager ble ikke tatt til følge, da departementet fastslår at antall ynglinger i regionen ligger på eller over det regionale bestandsmålet. Dermed kan det jaktes på gaupe innen kvotetildelingen som planlagt.

- Departementet ber om at nemnda følger nøye med på effekten på bestanden, og at reservekvoten på fire dyr, hvorav to hunndyr, kun tas i bruk dersom ny kunnskap om bestanden fra Rovdata viser at det er forsvarlig og nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for regionen. Departementets klagevedtak er i samsvar med naturmangfoldloven § 16, og målet om at gaupebestanden skal forvaltes så nær bestandsmålet som mulig. Klagene er dermed ikke tatt til følge.

I årene 2014, 2015 og 2016 er det registrert henholdsvis 53.5, 60.5 og 52 ynglinger av gaupe på landsbasis. Antall ynglinger i 2016 tilsvarer en estimert totalbestand på ca 310 gauper. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe ble ikke ble nådd i Norge i 2016. Som det fremgår av Miljødirektoratets faglige tilråding, ble det registrert 17 ynglinger av gaupe i region 6 i 2015. Gjennomsnittet for de foregående årene var 12,5 ynglinger. For 2016 antas antallet ynglinger å ligge på omtrent 12 ynglinger. Region 6 ligger dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen på 12 årlige ynglinger. Den regionale rovviltnemnda har dermed myndighet til å fastsette kvote for jakt på gaupe.

