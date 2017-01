Søker spel-musikere

Jobben med Spelet om Heilag Olav skjer gjennom hele året, og utover vinter og vår skjer ting som må på plass før det kan bli premiereforestilling den 26. juli.

I disse dager søkes det etter musikere. Som mange vil huske var det en overgang til janitsjar i fjor, etter at Paul Okkenhaugs spelmusikk i en årrekke har vært symfonibasert med dirigent Ole Kristian Ruud.

Nytt arrangement

Med Simon Revholt som ny musikalsk leder fikk publikum høre et nytt blåsearrangement av Lars-Thomas Holm, som er assistent-dirigent i Bergen Filharmoniske Orkester.

Spelmusikken for blåsebesetning lever videre også i 2017, og de musikalse forberedelsene er så smått i gang. Stiklestad Nasjonale Kultursenter søker etter musikere som er gode på klarinett og horn. De som er interessert i å få ta del i de fire speloppsetningene må først prøvespille for dirigent/musikalsk leder. Prøvespillingen vil foregå søndag 12. februar på Institutt for musikk i Trondheim.

Videregående-elever

Oda Hagen Aksnes er SNKs kontaktperson for potensielle musikere. Hun forteller at det allerede har kommet flere søknader, men at det ventes enda flere opp mot siste søknadsdato som er fredag 3. februar.

– Vi ønsker å nå flere fra videregående skole, sier Hagen.

Minstekrav for unge musikere er musikklinje ved videregående skole. De som melder sin interesse i forkant vil få tilsendt noter senest en uke før prøvespill. Et eget søknadsskjema for interesserte musikere er lagt ut på SNKs hjemmesider.

Årets speldager er satt til 26., 28., 29. og 30. juli.