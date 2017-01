Storkontrakt til Kværner

Kværner er sammen med Aker Solutions tildelt en kontrakt for offshore hook-up av stigerørsplattformen for Johan Sverdrup. Det melder Kværner selv i en pressemelding tirsdag morgen.

- Kværner og Aker Solutions vil jobbe integrert med Statoil og bistå i alle deler av prosjektgjennomføringen. Arbeidet vil i hovedsak bestå av planlegging, ledelse og sammenkobling av de syv plattformmodulene som kommer til Norge i 2. kvartal 2018, skriver konsernet i sin pressemelding.

1000 i arbeid

Kværner vil formelt være underleverandør til Aker Solutions, og avtalen har en estimert verdi på rundt 450 millioner kroner for Kværner. Prosjektet starter i februar 2017 og vil i forberedelsesfasen sysselsette opp til 100 personer totalt. Dette arbeidet vil bli utført i Stavanger. I gjennomføringsfasen fra sommeren i 2018 kan opp mot 1 000 personer bli involvert i arbeidet.

- Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten i samarbeid med Aker Solutions. Dette er nok en bekreftelse på at vår erfaring og ekspertise innenfor offshore hook-up og ferdigstillelse er etterspurt, sier Terje Johansen som er ansvarlig for hook-up og ferdigstillelse i Kværner.