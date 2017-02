God gjødsel går rett i fjorden

Det var Nationen som tidligere denne uka fortalte om utslippene som kunne dekket gjødselbehovet for 50.000 dekar kornjord, men som istedet går rett ut i Trondheimsfjorden.

Der kommer restvannet fra gassproduksjonen slett ikke til nytte, snarere tvert om. For det nitrogen- og fosforholdige vannet som blir til overs når det produseres metangass av matavfall, kloakkslam og fiskeavfall, fører bare til økt planteproduskjon og forråtnelse i sjøen.

Ecopro i Skjørdalen i Verdal kjører restvannet gjennom kommunens renseanlegg, slik de er pålagt. Men det gir ingen gjenvinning av nitrogen.

Tørker nesten alt

Også Biokraft på Skogn har fått lov til å slippe restvannet sitt ut i fjorden når de starter produksjonen av metan av slam fra Norske Skog og avfall fra fiskeoppdrett.

– Men på sikt ønsker vi å ivareta nitrogenressursen, påpeker prosjektleder Odin Krogstad i Biokraft overfor Nationen. De bruker 30 millioner kroner på et inndampingsanlegg som fjerner 90 prosent av vannet i avfallsvannet.

Det gir en konsentrert nitrogenløsning, som kan lagres i eksisterende gjødselkjellere.

– I starten vil vi nok ikke spre så mye på land. Det er et logistikk- og kostnadsspørsmål, sier Krogstad.

Har prøvd litt i Skjørdalen

Ecopro har allerede spredt noe nitrogen på åkrer i nærheten, for selskapets egen regning.

De ser for seg en mulighet for å bygge rørnett for å spre restvannet på de store åkerarealene rett nedenfor biogassanlegget.

– Vannet kan lagres i gjødselkummer eller laguner hos bøndene, og så kan de spre det selv i vekstsesongen, sier daglig leder Tore Fløan i Ecopro.

12.000 tonn i året med tørt restavfall fra produksjonen er til nå delt ut gratis til bøndene i nærheten.