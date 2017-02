Mener det hugges skremmende mye ungskog i Levanger

I den nyeste utgaven av fagbladet Norsk Skogbruk skriver styremedlem i Naturviterne kommune, Rune Hedegart, om huggingen av skog i Norge.

Myndighetene sitter på gjerdet

Der viser han til en undersøkelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjort, som viser at nesten fem prosent av ungskogen i Levanger er avvirket de siste årene, hvorav tre prosent av hogstklasse tre og hele 11 prosent innenfor hogstklasse fire.

– Da har skogeierne altså valgt å hogge skog som er i sin beste vekstperiode. Denne skogen skulle ha produsert store verdier og fanget karbon i mange år framover. Samfunnet går glipp av en svært verdifull klimaeffekt, og essensielt råstoff til bruk i det grønne skiftet. Myndighetene kjenner til problemet, men mener de ikke har virkemidler til å gjøre noe med det. Det er både skremmende og klanderverdig, mener Hedegart.

Vil ha endringer

Han synes også selve tallene på avvirkning av ung skog i Levanger er skremmende.

– Naturviterne mener det umiddelbart må gjøres endringer i skoglovgivningen, og at kommuner og fylkesnivå må styrkes med fagpersonell og midler til å følge opp med økonomiske incentiver, veiledning og håndheving av lover og forskrifter, fremhever styremedlemmet.

For dårlig plantearbeid også

Hedegart konstaterer at skogen faktisk er den viktigste kilden til fornybare ressurser. Men potensialet er mye større enn hva som utnyttes.

– De fleste skogeiere driver nok godt, men altfor mange gjør en slett jobb. Utfordringen er todelt, det ene er at det gjøres for dårlig arbeid med planting og skogkultur på altfor mange hogstfelt, det andre er at det hugges for mye skog lenge for den er hogstmoden.