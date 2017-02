Søskenbarna kan møtes for første gang

Etter at Jonas Svensson ble klar for AZ Alkmaar på mandag, ble det tirsdag klart at Vajebah Sakor, (foster)sønnen til Aksel Svensson blir utlånt fra Juventus til den nederlandske klubben Willem II de neste seks månedene.

Om knappe tre uker

Dermed kan de to fotballspillerne møtes i kamp for første gang. 19. februar er det kamp i Eresdivisie mellom Willem II og AZ Alkmaar i Tilburg.

Sakor, som er tre år yngre enn Jonas Svensson, er oppvokst i Asker, og spilte seniorfotball for klubben i hjembygda fra 2011 til 2013, før han ble Juventus' eiendom. Der har han ikke spilt førstelagsfotball ennå.

I fjor var han på utlån til Vålerenga, men kom ikke til Oslo-klubben før etter det første møtet med Rosenborg. I høstmøtet var ingen av de to på banen. Erlend Dahl Reitan vikarierte for Svensson med scoring i den kampen.

Norskeligaen

Men nå kan de altså møtes i Nederland. Avstanden mellom de to byene Alkmaar og Tilburg er for øvrig litt over tolv mil.

Nederland er blitt rene norskeligaen i det siste. I tillegg til Sakor og Svensson spiller Martin Ødegaard (på lån), Morten Thorsbye og Dennis Johnsen i Heerenveen, Alexander Sørloth og Ruben Yttergård Jenssen i Groningen og Bersant Celina i Twente (også på lån).