Åsbyggen som tok Manhattan

Etter sju år utenlands flyttet 34-åringen i fjor høst hjem til Norge. Lesere av Levanger-Avisa for en god del år tilbake husker kanskje navnet hans i spaltene. Men det er ikke journalist Trym har vært de siste årene. Ved FN i New York har han hatt hele verden som nedslagsfelt.

– Jeg begynte som praktikant, og fikk etter hvert fast jobb ved Norges FN-delegasjon. Jeg jobbet deretter tre år ved kontoret til FNs generalsekretær (Ban Ki-moon på den tida). Ansvarsområdet mitt var særlig bærekraftig utvikling og energi, forteller Trym som i dag bor i Oslo og jobber for Utenriksdepartementet.

– Hvordan var det å leve i NYC for en åsbygg?

– Å bo på Manhattan innkapslet av skyskrapere ble litt vel ekstremt for en som er oppvokst blant sau på et småbruk i Åsen. Så jeg flyttet til bydelen Queens, hvor man i hvert fall kan se blå himmel. New York oppleves for øvrig best fra sykkelsetet.

Mye har skjedd siden Trym dro. Trym svarer dette på spørsmål om hvordan det er å ha dratt fra landet:

– Det er litt både og. USA byr på et vanvittig stort spenn, som gjør landet spennende. Samtidig er det godt å være hjemme i mer forutsigbare Norge etter sju sammenhengende år utenlands.

– Et av Trump Towers ligger rett ved FN-bygningen, så du Trump da du bodde der?

– He he, nei, og jeg lette vel heller ikke så voldsomt. Han bodde dessuten i et annet Trump Tower enn det som ligger ved FN. Men det manglet uansett ikke på diverse fintfolk som lusket rundt akkurat der.

Bartender fra Verdal

Trym er i dag en i Utenriksdepartementets aspirantprogram.

– Det er en blanding av opplæring og praksis. For tiden har jeg praksis i seksjon for Sør-Asia og Afghanistan. Jobben består i å sørge for kontakt mellom Norge og landene vi jobber med. Aspirantprogrammet gjør oss til diplomater og tjenestemenn.

Foruten å jobbe i Levanger-Avisa i yngre alder, var han også innom Trønder-Avisa, Adresseavisen og Dagbladet.

– Drømmen var å bli journalist. Jeg bestemte meg for å ta videre studier da bransjen begynte å slite. I dag skriver jeg ikke artikler på samme måte, men jeg skriver rapporter, notat, tilrådninger og lignende. Erfaringen fra journalistikken kommer alltid godt med, sier Trym som har funnet et trøndersk fellesskap i hovedstaden.

– Jeg synes Oslo har blitt en mer spennende og internasjonal by enn da jeg bodde der sist i 2008. Sist helg kunne min lokale bar på Tøyen by på bartender fra Verdal og øl fra Stjørdal.

Hva savner du mest fra Levanger?

– Jeg var nettopp hjemme ei helg, og det er ingenting som slår åsene, gårdene, åkrene og resten av landbrukslandskapet i Åsen og omegn.

Hva savner du minst?

– Antakelig avhengighet av bil. Ikke at det er et veldig stort problem. Men særlig på vinterstid er det deilig å kunne komme seg rundt uten å måtte kjøre bil.

Ditt beste Levanger-minne?

– Det må bli turer i granskog kombinert med kantarell-plukking eller ørretfiske i et tjern.

Hvordan oppdaterer du deg på det som skjer hjemme?

– Jeg prøver å lese nettavisene jevnlig. Faktisk så hendte det at jeg kunne sitte i New York og fortelle mamma om hendelser som hadde skjedd i Levanger.

Hva skal til for at du kommer tilbake?

– Muligens at UD eller FN flytter sine hovedkontorer til Åsen. Med andre ord, så handler dette om jobb.