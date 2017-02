De som krysset grensa

(Saken sto først på trykk i Innherred 10. november 2016)

En borgerundersøkelse gjør kanskje ingen sommer, men markedsundersøkere melder om god stemning både i Levanger og Verdal om dagen. Folk trives der de bor. Men noen flytter mellom. Er det annerledes å bo i «nabokommunen»?

Helge Westerfjell er kjent for sitt håndlag med både saks og trommestikker. 58-åringen er opprinnelig fra Ankolm i Levanger, men flyttet til Verdal på starten av 80-tallet.

Han har ikke angret. Med kone, et par utflytta unger og utsikt mot elvefar og hjemlige trakter, har han funnet seg til rette i det som en gang var nabokommunen.

– Verdal var jo nesten et skjellsord i ungdomstida. Det var litt skummelt! Da verdalingene kom til Rehaugen ble det bråk, ler han hjemme fra sofaen i Gamle Kongeveg, Verdal. Et av Kværners stålunderstell ligger som et bikket eiffeltårn i horisonten. Gjør det umulig å se «hjem» til Levanger.

Westerfjell arbeider fortsatt som frisør i Levanger. Han er medlem av ensemblet Levangeroktetten, og har vært med på en drøss av forestillinger på Innherred de siste tiårene. Snart er han igjen å se som en del av bandet i «Jul i Sul».

– Hvorfor bosatte du deg i Verdal?

– Det var egentlig tilfeldig. Jeg flyttet til Vinne først. Der var det skolekorps, bank, butikk og post. Og så var det litt imellom Levanger og Verdal på et vis. Tilfeldighetene gjorde det til at jeg leide sokkelen til en jeg jobbet med. Dessuten kom jeg litt nærmere svigermora mi, sier Westerfjell og ler. Han legger til at han fortsatt er sammen med det som var kjæresten da.

I kjelleren hjemme har Helge samlet minner fra musikerkarrieren. Oppsetningen av «Jukebox» husker han spesielt.

– Er det merkbart annerledes å bo i Verdal enn i Levanger?

– Jeg tenker ikke, og har aldri tenkt over at jeg bor her og ikke på Levanger. Kanskje er det stygt å si, men jeg tenker det er et finere tettsted på Levanger. Mora mi flytter inn på havna, og det området er veldig bra. Men Verdal har jo også mye å tilby av natur og mye kultur. Og vi alle har jo biler, så det har ikke noe å si hvor du bor hen.

– Hva vil du trekke fram som best med Verdal?

– Jeg synes det er flott i Verdal – masse fin natur, friområdet på Trones med sykkelstiene, og kulturlivet som jeg har vært med i. Jeg husker spesielt Jukebox-forestillingen med Verdal Teaterlag i 84/85. Verdalinger er veldig trivelige folk, og det er mye som skjer på kulturfronten i Verdal – mer enn på Levanger. Men mange levangsbygg drar hit, og er involvert i prosjekter her også, så det kan jo være noe av grunnen til at det ligger litt mer nede i Levanger.

Helges uniform og tuba fra da han spilte i skolemusikken på Hegle skole i Levanger.

– Hva er bedre i Levanger?

– Her må jeg bli litt snever. Det er blitt veldig mye fine boligkompleks der. Blant annet i forbindelse med havna. Det hadde det vært herlig å kunne bo nedpå der. Det som bygges i sentrumsnære områder gjør det mer attraktivt å flytte til Levanger, og sentrum er litt mer spennende enn i Verdal. Men det kan godt hende at vi blir på Verdal.

– Hva føler du deg som identitetsmessig?

– Nå er jeg verdaling altså, men det spørs hvem som spør. Det er litt herlig å være reservelevangsbygg også – jeg hadde håp om at det skulle bli en kommune. Men jeg har bodd her hele mitt voksne liv, ungene har vokst opp her, og det kan være en floskel å si at man er stolt over å være verdaling. Men jeg syns det er greit. Jeg har opplevd mye artig i Verdal.

Eier en del av elva

Peter Bergs tegning av Helge i aksjon bak slagverket.

Westerfjell og kona kjøpte huset de bor i for om lag 15 år siden. De har også bodd på Mosvik ett år, men Helge fant ut at det var ikke plassen å bo på om man ville drive med musikk og korps.

– Dette huset kom for salg midt på sommeren mens vi bodde på Melan i en firemannsbolig. Jeg tenker at det er litt hus og hytte samtidig. Og vi har stor tomt, faktisk så eier vi mange mål et godt stykke uti elva, sier Helge. Formen testes jevnlig ved å prøve å kaste et eple uti elva, forteller han.

Huset er fra 1969, og ifølge Helge er det cirka ti år nyere enn de fleste andre boligene i området. Uteplassen er spesiell, med stor platting i tre, og med et gigantisk betongbord. Inne er det også sitteelementer i betong.

– Kona er teknisk tegner, og har ordnet bordet som ikke har noen støtteben. Vi har ellers løftet taket på loftet, og åpnet opp hele huset, sier Helge om huset som framstår nyoppusset.

Helge viser fram kjelleren der han har samlet minner fra 40 år som musiker. Her trives han godt. Her henger skolekorpsuniformen fra Hegle og den store tubaen han spilte med. Her er plakater, avisutklipp og diplomer. Og ei badsstu.

– Det billigste rommet i huset!

– Men nå vurderer du å flytte i leilighet altså?

– Jeg syns det er veldig fornuftig, og har leflet litt med tanken. Men fruen tenker nok at det er litt for tidlig. Det går bra så lenge jeg gidder å klippe plena.

«Finaste plass på jord»

Det har begynt å snø lett i ettermiddagsskumringa på Ulve i Levanger. Musiker Magnus Kolset Hestegrei (30) kunne antakelig klemt ut et par verselinjer om idyllen, om vi hadde spurt. Han er god til slikt. Hyllesten «Vakre Levanger» har nærmest blitt en ny «nasjonalsang» i Levanger. «Finaste plass på jord», synger han. Til ergrelse for noen.

– Jeg har fått pes for det. «Hvordan kan du som verdaling skrive ei låt til Levanger?» Flere har vært alvorlige, og sagt at de forventer at det nå kommer noe om Verdal, smiler han.

Musikeren opprinnelig fra Volhaugen i Verdal, flyttet til Levanger på grunn av utdanning og jobb for ti år siden. Han gikk på videregående her, og med mor fra Levanger har Magnus mange minner fra byen ved sundet, og sterke bånd til plassen. Nå har han tatt over huset som har vært i familien, med utsikt mot Frol barneskole, og videre ned mot havna og fjorden. Magnus er singel og bor alene i huset som han har pusset opp selv.

Magnus Hestegrei hjemme med gitarene.

– Hvorfor bosatte du deg i Levanger?

– Jeg var 19 da jeg flytta hitt, litt på grunn av skolegangen. Jeg gikk industriell næringsmiddelproduksjon, men tenkte at det ikke var noe for meg. Jeg tok allmennfaglig påbygging, men så var det en som jobbet på Normilk som skaffet meg jobb der. Ung og naiv sa jeg til sjefen på første julebord at jeg så på plassen som mellomstasjon. Men så jobbet jeg der nesten i ti år før jeg sa opp i november 2014. De siste årene overlappet jeg med musikken, og da jeg hadde mulighet til å satse, sa jeg opp.

– Er det merkbart annerledes å bo i Levanger enn i Verdal?

– Jeg har tenkt mye på det, men fra mitt ståsted og virke, så tror jeg ikke det. Det er korte avstander uansett om det er snekker og musiker. Det handler om hvor bredt du ser og hvor mye du gidder å engasjere deg. Jeg spiller like mye i Verdal som Levanger, noe jeg er opptatt av.

– Hva vil du trekke fram som best med Levanger?

– Hvor langt skal du skrive? Det er veldig nært Verdal! Jeg syns det er behagelig med et kulturelt mangfold her. Da snakker jeg om landbruk, industri, integrering, og boligvekst. Det bygges nok leiligheter, men hvis vi i andre enden greier å skape jobber til ungdom slik at de kan kjøpe husene de eldre flytter ut av, så er det bra. Men jeg vil se at det er lang kø på Backlund før de reiser hotell på havna!

– Hva er bedre i Verdal?

– Selv om en har industri her også med Norske Skog, Gråmyra og sentrumsfabrikker, så er industriområdet på Verdal unikt. Men grasrota er den samme. Og det er ikke mer en ti minutt mellom. En kan si at vi har litt fiffen innpå her som er høyskoleutdannet, mens akergenerasjonen har bygget opp Verdal de siste 40 årene. Sammen er Levanger og Verdal en kjempe innen landbruk.

– Hva føler du deg mest som?

– Innherredsbygg. Jeg har sagt i tidligere intervju at mitt hjertes tre alltid vil ha røtter i Verdal, men jeg ville aldri hatt greinene jeg har om det ikke var for Levanger. Selv om jeg tar av meg skoene her om kvelden, og skatten går til Levanger, så er jeg like mye i Verdal.

Da Innherred møter Magnus har han sunget i en begravelse, besøkt og drukket kaffe med bestemor, samt skrevet på ei låt han skal framføre for et firma i Trondheim senere. Hjemme kryr det av gitarer. En stor tv med bøy henger på veggen i stua. Førsteetasjen er lys og åpen.

– Ungkarsbolig?

– Per definisjon er det det. Kamerater som kommer innom fredags ettermiddag betrakter og behandler det som det i alle fall. Men jeg har gjort alt så nøytralt som mulig, så det er lett å ta tak om det kommer ei.

Magnus er travel. Nå får han også oppdrag utenfor Trøndelags grenser. Han er ikke så mye hjemme, så han har ordnet seg med husalarm. Utenfor står en større bil parkert, samt tilhenger med navn og bilde. I dag, og med mulighetene i sosiale medier, spiller det snart ingen rolle hvor du bor hen, mener Magnus.

– Det sies at Verdal er bedre på kultur?

– Verdal har vært god på mye – både spel og teater. Og nå popper det jo opp teaterhus som popkorn, skulle jeg til å si. Men til å være utøvende musiker, skjønner jeg egentlig lite av kultur. Jeg er en outsider og bedre til å snekre enn å spille gitar. Jeg har inntrykk av at man er flink i Levanger også. Kultur er ikke bare sceneopptredener og musikk. Mitt inntrykk er at folk er imøtekommende og inkluderende i begge kommuner.