Fikk bekymringsmelding om bil på E6

Like over klokka åtte torsdag kveld fikk politiet melding om at det sto en bil på E6 på Nossum i Levanger.

– Bilen sto ved midtrabatten i det ene kjørefeltet. Melder mente at det kunne dreie seg om motorstopp. Da vi kom dit noen minutter senere var bilen borte, sier operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet.

Han kan fortelle at politiet også har vært en tur på ungdomsklubben i Levanger for å gjøre litt forebyggende arbeid. Slik politiet ofte gjør.

– Der var det god stemning, sier Mollan.