Igang med øvingen til polonesen

Søndag kveld er det ny gammeldansmesse i Vinne kirke. I år blir det et nytt innslag ved at en gruppe konfirmanter deltar med å bevege seg i tretakt rundt i kirkerommet.

– Det var frivillig å melde seg på, men det var god respons da jeg spurte om noen ville være med, forteller menighetspedagog Julie Stavran Berg. Hun ble positivt overrasket over at det var overvekt av gutter som hadde lyst til å være med på noe de aldri hadde vært med på før.

Øvde inn polonese

Mandagskvelden møtte konfirmantene opp til en treningsøkt i Vinne kirke. Under fløytelåten til Geir Egil Larsen og instruksjon av Maj Brit Larsen, fikk ungdommen øve seg på å gå polonese, eller en slags polsdans, rundt i rommet.

Under gammeldansmessa på søndag blir de akkompagnert av orkesteret som består av Bjørn Arild Aksnes, Villy Kvernmo, Dag Ståle Larsen og Einar Olav Larsen.

Krydder i messa

– Dette blir som krydder i gammeldansmessa, sier menighetspedagog Julie Stavran Berg. Hun sier at de som ikke fikk vært med på øvelsen, kan møte opp til en gjennomgang en time før messa starter. Hun legger til at gammeldansmessa regnes som vanlig gudstjenestebesøk for konfirmantene.