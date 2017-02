Strikkeglade «dauhau» på biblioteket

Torsdag kveld inviterte Levanger bibliotek til strikkekveld. Det vil si, det var egentlig et forfattermøte. Men det ble strikket. Mye.

De som vet hvor mange masker som ble lagt i løpet av halvannen time, kan sende en epost til Innherreds journalist.

Mens strikkebokforfatter Marion Rindsem fra Verdal pratet om boka si «Luer», satt mange av de om lag 50 tilhørerne med strikketøyet i fanget.

– Jeg syns det er veldig trivelig å bli invitert hit til nærmiljøet, og dette er mitt andre bibliotekbesøk. Og det er så klart lov å strikke. Her er det bare å ta fram pinnene og strikke, så skal jeg fortelle om boka. Det som er så fint med strikking er at du kan gjøre det over alt. Kanskje bortsett fra i bryllup, ler Marion Rindsem.

– Jeg så faktisk noen som satt og strikket på en boksekamp en gang, legger hun til.

– Kan leve av det

Boka hennes har solgt godt. Opplaget på 9500 eksemplarer forsvant fort, men nå er flere bøker trykket opp. Så godt går det at Marion kan leve av det.

Marion fortalte om hvorfor hun begynte å strikke og hvordan boka hadde blitt til. Hun hadde med seg alle luene sine som folk fikk prøve, og se på.

I publikum satt det utelukkende kvinner.

– Det kan glimte til noen menn av og til. Blant annet har det vært menn på strikketreff i Trondheim, men det er nok mest kvinner ja, sier Rindsem.

«Dauhau»

Blant dem som hadde tatt turen til Levanger bibliotek var Berit Klepp, Yngvild Knudsen, Anne Merete Jørgensen og Sissel Grendahl. Alle med strikketøyet på plass.

–Jeg holder på med en Marius-genser som mannen min skulle få til bursdagen sin i fjor. Men jeg får satse på å få den ferdig til bursdagen i år. Jeg har strikket siden 2010, og det er noe du kan gjøre over alt, sier Yngvild Knudsen, opprinnelig fra Vadsø, men bosatt i Levanger.

Anne Merete Jørgensen fra Ekne strikket også til noen.

– Dette blir en enkel og fin jaktgenser til kallen. Det er «dauhau».

– Hæ?

– Det vil si at den er veldig enkel å strikke og at du kan se på tv imens, sier Jørgensen mens det ser ut som venninnen Sissel Grendahl synes at «dauhau» er et litt fælt ord.

Grendahl er selv en ivrig koftestrikker. Hun hadde hengt opp kofteutstillingen til Husfliden Levanger i bakre del av biblioteket.

– Jeg strikker kofter, luer og sokker, forteller hun.

– Oppblomstring

Berit Klepp var til stede som ansatt ved bokhandelen Norli. Men hun er også en ivrig strikker selv.

– Det har vært stor etterspørsel etter boka. Selv har jeg strikket siden jeg var ungdom, forteller hun.

– Men nå ser man at det kommer til nye og yngre folk som strikker?

– Ja. Vi ser at det er veldig mange strikkebøker som kommer, og at det aldri tar slutt. Det er mye interesse og en stor oppblomstring, sier hun.