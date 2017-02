Verdal kommune styrer mot balanse

Verdalsrådmann Jostein Grimstad orienterte kommunestyret om Verdal kommunes 2016-regnskap mandag kveld.

– Hovedbildet er at det er styrt godt etter vedtaket i desember 2015. Men vi er ikke helt i mål med regnskapet ennå, fortalte Grimstad.

Han sa at tre av virksomhetene ikke var i balanse, men at de fleste var det.

– Avvikene er mindre enn det har blitt rapport om gjennom året. Det er gjort en stor jobb med å få ned kostnadene, og sørge for å få inn de inntektene vi skal ha. Det ser tålelig bra ut. God styring og kontroll gjør at vi er veldig nært balanse, sa Grimstad. Rådmannen viste til at nedgang i antall barnehagebarn har gitt kommunen penger til gode. Han anslo dette til fire millioner.