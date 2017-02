Slipper å pendle til Trondheim lenger

Ved månedsskiftet startet Ingar Frelsøy (47) som ny butikksjef i Europris i Levanger. Han er opprinnelig fra Rørvik, men har bodd på Skogn i mange år, og har de siste 15 årene pendlet til butikksjefjobben på Plantasjen i Trondheim.

– Jeg gleder meg til å ta fatt i Levanger, og stortrives allerede, sier han et par dager etter at han tok over. Han føler at Europris i Levanger er en butikk med stort potensial, god beliggenhet og et hyggelig personale.

Selv om han offisielt startet 1. februar, tjuvstartet han litt i jobben for å komme tidligst mulig i gang.

På fritida spiller han trommer i et band, og når det verken er bandspilling eller jobb på programmet, drar han gjerne på fisketur.

Ivar Arne Indgaard ledet tidligere både butikken i Levanger og i Verdal, men etter at sistnevnte flyttet inn i flunkende nye lokaler ved siden av Amfi-senteret, bestemte han seg for å konsentrere seg helt og fullt om butikken der.