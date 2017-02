Dette prosjektet finnes det ikke maken til Grethe E. Friedrichs masteroppgave endte i impulskjøp av øyskole for å bygge en innendørs campingplass av de sjeldne.

Campingvognhotellet fullbooket fra start Grethe Eliassen Friedrich har sågar fått bestillinger for 2017 allerede.

I mai skrev Innherred om selskapet Skolen seng og suppe AS som er et aksjeselskap som drives av Henning Franz Friedrich, Grethe Eliassen Friedrich og Maria Anne og Sigurd Friedrich som styremedlemmer.

Selskapet ble stiftet i mars i fjor, og har som formål å leie ut rom for overnatting og enkel servering. Men selv om selskapet er registrert i Levanger, er det langt å pendle til jobb for familien Friedrich. Selskapet har nemlig tilhold i Myken i Nordland, som er en øy i havgapet utenfor Mo i Rana – nord for Træna og sør for Røst utenfor Bodø.

- Det er egentlig ganske galskap hele prosjektet, sa Grethe E. Friedrich da Innherred tok kontakt for å spørre om Myken-prosjektet med egen bed and breakfast.

Historien begynte da Grethe Friedrich skulle skrive masteroppgave i fjor vinter. Da trengte hun et sted å koble av og skrive, og fant sitt paradis på nordlandsøya Myken.

Innendørs campingplass

Etter å ha forelsket seg totalt i plassen, kjøpte hun den nedlagte skolen på stedet. Dette har utviklet seg til å bli et overnattigstilbud i havgapet, og da som en innendørs campingplass.

Det er nettopp dette IKEA nå har kopiert. I deres nyeste kolleksjon brukes nemlig campingvogner innendørs som en del av bildene.

På Facebook-siden til Myken Bed & Breakfast - seng og suppe, skriver de følgende:

- Ikea plagierer Myken BnB! Er det urovekkende eller smigrende?

Reaksjonene i kommentarfeltet er utvilsomt positive. Noen mener at Ikea bør ta på seg sponsorbuksene, mens andre påpeker at Myken har blitt en trendsetter.

Mange planlegger sommerferien i disse dager, og kanskje er camping innendørs noe å vurdere?