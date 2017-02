Øyberedskap krever mer dyrlege-penger

Dette går fram av et brev Øyvind Skei har sendt til fylkesmannen på vegne av veterinærvaktene i Levanger. Skei søker om tilskuddet fordi vaktområdet inkluderer Ytterøy, som kjent har fergesamband med fastlandet.

Får mye ekstrajobb

Daglig veterinær-tjeneste betjenes av dyrlegen som er bosatt på øya, men utenom ordinær arbeidstid skal Ytterøy formelt betjenes sammen med resten av Levanger vaktområde - som omfatter hele kommunen med unntak av Åsen.

– Utenom ordinære fergetider (05.30-22.00) må vakthavende veterinær rekvirere ekstraferge for å ta akutte oppdrag på Ytterøy. I de fleste tilfeller vil det være økonomisk uforsvarlig, samt gi lang responstid. For at dyrevernet skal bli ivaretatt, tilfaller i praksis disse oppdragene veterinæren som bor på øya, uten at det er tilstrekkelig kompensert i form av vakttilskudd, sier Øyvind Skei.

Sesongtillegg

Innherred samkommune er i dag ansvarlig for vakberedskapen for veterinærvaktberedskapen i Levanger vaktområde. Da ansvaret for veterinærvakten ble overført fra stat til kommune ble Levanger tilgodesett med to såkalte sesongtillegg - som bidrag til ekstra beredskap for dyrlege på Ytterøy - utenom fergetidene.

– Disse har i ettertid falt bort. Vi finner det naturlig å søke om 120.000 i tilskudd til vaktberedskapen, skriver Øyvind Skei.