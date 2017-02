Endelig Verrrdal'n igjen

Dermed er det uvisst om den nybakte Lotto-millionæren, som i likhet med fem andre rundt i landet vant drøye 2,3 millioner kroner, er klar over gevinsten.

Sjekk kupongen!

Tallene som dannet vinnerrekka var 6, 11, 15, 19, 21, 27 og 33.

Norsk Tipping vil imidlertid gjøre nye forsøk på å få tak i vedkommende på søndag, og lover å oppdatere nyhetssaken sin så raskt de har fått meddelt den heldige verdalingen at han eller hun er blitt ganske mye rikere.

Maskinfeilen...

Innherred.no fleipet 1. april i fjor med at en maskinfeil var årsaken til at Lotto-vinnerne havnet i nabokommunene istedet for Verdal, der det ikke hadde vært førstepremievinnere i Lotto på to år.

Feilrettingen skulle gi ganske umiddelbare resultater, men det nærmeste Verdal har vært en lottomillionær siden i fjor vår er ekteparet som flyttet til Verdal rett etter å ha blitt lottomillionærer.

Ville ikke gi fra seg statusen

Men nå, endelig, har det altså skjedd igjen. Så er spørsmålet om det var helt tilfeldig. Tidligere denne uka, nærmere bestemt tirsdag, skrev Innherred.no om at det utenlandske bettingselskapet Betsson.com i sin nye reklamefilm hadde fått tak i hele Lotto-bygdas opprinnelsesmann, Patrick Burke, til å profilere seg med Verrrdal'n.

Første Lotto-trekning etterpå tar altså Norsk Tipping tilbake hevden på Verrrdal'n. Forstå det den som kan...