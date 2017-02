Roligste natta på lang tid

Da Innherred tok en prat med operasjonssentralen søndag morgen var det lite å melde om for lovens lange arm.

- Det har vært ei meget stille natt. Faktisk er det den stilleste natta på lang tid, og det gjelder hele fylket, påpeker politiet til avisa søndag morgen.

Natt til lørdag var dog ei travel natt for politiet, men de mener ikke det er grunnen for at det gikk rolig for seg natt til søndag.

- Det er nok helt tilfeldig. Forrige natt var travel, og denne var helt stille, forteller operasjonssentralen.