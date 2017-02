Snøscooterløyper til gapahuker

Det er Grønningen hytte- og turlag (GHOT) som søker og har fått dispensasjon fra verneforskriften for Skogns Grønningen naturreservat. Dispensasjonen gjelder frakt av ved og materialer til faste gapahuker i naturreservatet, og nødvendig oppkjøring av faste skiløyper med snoøscooter. Fylkesmannen gir også Skjelstadsmark IL unntak fra verneforskriften til å kjøre med skiløypemasking langs faste traseer. Dispensasjonen gjelder i fem år.

Samisk grunnlag

Hytte- og turlaget har søkt om nettopp en femårig dispensasjon, og peker på at laget legger til rette for friluftsliv for allmennheten ved å kjøre opp skiløyper som krysser reservatet. GHOT har tre gapahuker i området, to av dem innenfor naturreservatet. Laget får kjøre ut ved til gapahukene et par ganger årlig.

Grønningen naturreservat ble opprette for seks år siden på grunn av biologiske verdier knyttet til skog- og myrområder. Formålet er å bevare et lite påvirket naturområde med varierte naturverdier. Formålet er også å bevare det samiske naturgrunnlaget.

Deadline 2. påskedag

Skiløypene det søkes om å kjøre opp går tvers gjennom naturreservatet - i området mellom Brennesvollen i sør og Alnesvola i nord. Skiløypene fortsetter videre innover Øvre Forra, og løypenettet er på cirka ni kilometer. I vilkårene for dispensasjon skriver miljøverndirektør Bjørnar Wiseth at kjøringen ikke skal foregå utenfor løypetraseene. Tillatelsen skal medbringes under kjøring, og dispensasjonen for scooterkjøring gjelder bare førere tilknyttet GHOT, det må føres kjørebok for frakt til gapahukene og sendes Fylkesmannen hvert år.

Motorferdsel skal kun foregå på snødekt, frossen mark og siste dag for løypekjøring av ved er satt til 2. påskedag.