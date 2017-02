«Sei mæ, e dåkk mørkredd på Øra?»

Da var det nemlig ifølge innsenderen «flott» belysning hele dagen, fra Stiklestad, ned langs hele alleen og på Verdalsøra.

– Snakker vi misforstått bruk av lyssetting? Tenk hvis barna våre på Stiklestad heller hadde fått lys på skolevegen sin, i hvert fall fra sju til kvart over åtte på morgenen. Vi krever ikke så mye vi på bygda, påpeker hun.

Holmli lurer på hvorfor en distanse i sentrum skal stå i det hun beskriver som «glorie-lys» i sju timer, mens skolebarna altså går i svarte mørket hver morgen. Det blir for henne helt feil.

– Vi er lovt lys i mange år nå, men ingenting skjer, konstaterer innsenderen.

Fylkesråd for samferdsel, Tomas Iver Hallem (Sp), mente riktignok at det var stor fremgang i vente i løpet av 2017, da han kommenterte et Høyre-utspill i adventstiden i fjor.