Fullt hus på klimaforedrag

Foredragsholderen var Levangergutten Georg Børsting, som nok kunne nikke gjenkjennende til gamle kjente i salen, selv om han forlot sin fødeby for 36 år siden. Det ble internasjonal miljøpolitikk og klimaspørsmål som ble hans arbeidsfelt. I dag arbeider han i UDs klimaavdeling.

Varmere og surere

Børsting loset oss gjennom dagens klimasituasjon og den nære klimahistorie. Han fastslo at alle årene etter 2000 har vært de varmeste årene vi har målt. Havet blir varmere og surere. Det er ekstremvær og ekstreme temperaturer, og vi vet at vær er en konsekvens av klima. Co2-innholdet i atmosfæren øker i en mengde og hastighet vi ikke har sett før.

Internasjonale klimaavtaler er et viktig tema. I 1988 ble FNs klimapanel etablert, og det er kommet fem store rapporter.

Norges rolle

Hva er så Norges rolle i denne sammenhengen? Vi prøver å være en pådriver for ambisiøse mål, og vi ønsker å være en brobygger gjennom å bidra til kompromisser. Vi er selvfølgelig en lillebror i denne sammenhengen, men ifølge Børsting bokser vi over vår vektklasse internasjonalt.

I den siste store klimaavtalen, Parisavtalen, som foregikk i perioden 2012-2015 deltok 190 land. 150 statsledere «åpnet ballet» og trakk seg så tilbake. Deretter måtte forhandlerne overta. Børsting var en sentral leder i forhandlingene i Paris, som endte med Parisavtalen som trådte i kraft 4. november 2016.

Kan Trump endre?

Hvilke farer kan true en slik avtale? Endringer i et lands politikk kan skape problemer – for eksempel i USA. Vi vet at Trump har sagt at klimaendringer er oppfunnet av kineserne for å utkonkurrere amerikansk industri. Men han kan jo heldigvis endre standpunkter. Han trenger nok å tenke seg om.

Mye positivt

Et slikt foredrag bør også peke på positive trender. Her var Børsting absolutt også på plass. Han pekte på at industri og næringsliv nå ser behovet for klimaarbeid. Videre at økt kunnskap gir holdningsendringer, og han hadde tro på at dagens ungdom, som er vokst opp med klimaproblemene, er første generasjon som vet hva dette er. Han har tro på at teknologien vil bety mye. Det vil skje mye med fornybar energi, som nå blir konkurransedyktig.

Viste film

Og som avslutning hadde han en liten rosin i pølsa i form ar en film med tilttel «Lavutslippssamfunnet 2050». Der hadde man redusert hver enkelts CO2-fotavtrykk fra 10 tonn til 1,5 tonn. Det var fremdeles krøtter på bygda, men metangass fra husdyra var en verdifull ressurs, privatbilen var erstattet med selvgående elbiler man enkelt bestilte når man trengte dem, og som kunne lades mens de kjørte, og bolighus var blitt energiprodusenter som leverte energi tilbake.

Fikk votter

122 seniorer hørte på Børstings foredrag, så oppmøtet må sies å være optimalt. Som alltid stilte også kulturskolen opp med en av sine flinke elever for å åpne møtet på Røstad. Denne gangen var det Frida Natvig som sang to selvlagede sanger til eget akkompagnement.

Møtelederen takket og overleverte Børsting et par heimstrikka «ull-lugga», som hun håpet han kunne ha glede av tross temperaturstigninga.