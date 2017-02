Hoksrud møter pårørende i Verdal

Torsdag avholdes et eget møte for tillitsvalgte i kommunen, pårørende og eldrerådet i Verdal, med bakgrunn i omsorgsomleggingene Verdal kommune nå utreder. Endringene medfører at rom står tomme, og saken har skapt stor debatt blant både eldre, pårørende, politikere og andre berørte.

På møtet i kommunestyresalen i rådhuset møter også Bård Hoksrud, som er stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for Frp, melder Trønder-Avisa mandag kveld.

– Frp lokalt har tatt kontakt, og sagt at de er bekymret for situasjonen. Det er viktig å reise dit for å få inntrykk av hvor skoen trykker. Få høre hva som er utfordringene i kommunen, sier Hoksrud til Trønder-Avisa.

Ifølge avisen framhever Hoksrud at budsjettposter reduseres samtidig som at det legges ned sykehjemsplasser. Frp jobber for statlig finansiering av eldreomsorgen, og har en pilotordning med seks kommuner gående fram mot 2019.

- Hva skal til for å få en sykehjemsplass? Det vil komme nasjonale kriterier for å få klarere svar på spørsmålet som opptar mange.