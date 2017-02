Mener Norge må bruke mer på kuler og krutt

– Vi lever i en urolig tid, og Norge bør absolutt øke satsingen på Forsvaret. Det er logisk om vi snarest innfri NATOs krav om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret, mener primus motor i Innherred Forsvarsforening, Edvard Øfsti.

Den lokale NFF-foreningen teller om lag 30 medlemmer i Verdal og Levanger, og mandag inviterer Øfsti & co. til møte på Rinnleiret, der nettopp langtidsmeldingen om Forsvaret står på dagsorden. Forsvarets utfordringer skal også diskuteres i møtet, der stortingsrepresentant Elin Agdestein er innleder.

Tror Trumps rolle vil normaliseres

Høyre-representanten fra Steinkjer er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, og hennes foredrag er imøtesett med betydelig interesse. Øfsti håper at mange finner veien til Rinnleiret.

– Langtidsmeldingen og Forsvarets utfordringer er høyaktuelle temaer. Vi registrerer med uro det som skjer i forholdet til Russland, USA har hatt valg og vi har en særdeles lang kyst som vi må vokte om, påpeker Øfsti.

– Ingen skepsis til Trump med atomknappen?

– Han har nettopp tiltrådt, og jeg tror hans rolle på mange måter vil normalisere seg. Vi skal vite at han har mange dyktige folk rundt seg, og Trump har blant annet valgt en forsvarssjef som er general og nyter stor tillit, sier den pensjonerte læreren med en lang fartstid som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Ikke redd for kald krig

– Kan ikke amerikanske soldater på Værnes sørge for en kald krig mot Russland?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi er utrolig glade for at allierte soldater kommer å vintertrener her hos oss. Samtidig må vi sørge for tilstrekkelig med ressurser til vårt eget forsvar, i dag har vi kun en divisjon - riktignok med dyktige soldater som har fått en flott utdanning. En krig kan aldri vinnes, men vi må alltid ha et sterkt mobiliseringsforsvar, mener Edvard Øfsti i Innherred Forsvarsforening.