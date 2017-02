Slike branner rykket de ut 21 ganger til i Nord-Trøndelag i fjor

Godt over en tredjedel av alle branner i private hjem i Norge i fjor startet på en komfyr. i Nord-Trøndelag fylke var det til sammen 21 utrykninger til komfyrbranner i 2016.

– De fleste har nok opplevd nestenulykker, enten om det var fordi det ringte på døra, babyen begynte å skrike eller andre ting som har tatt oppmerksomheten bort fra komfyren, sier brannsjef Rigman Pents i Innherred brann og redning.

Sovner fra komfyren

Litt uoppmerksomhet er ofte alt som skal til. De fleste branner av denne typen skjer på dagtid og rammer eldre, men de som omkommer i komfyrbranner gjør det på natta. Det typiske er personer som er trøtt eller beruset som prøver å lage seg mat, og sovner fra matlagingen.

Komfyrvakt er nå faktisk et krav i alle nye boliger og fritidsboliger, og hvis det legges opp ny kurs til komfyren.

Sensorstyrt

Komfyrvakt er ikke en brannmann som leies ut for å passe på komfyren, men derimot en innretning som består av en sensor og en strømbryter. Oppdager den fare for brann, utløses en alarm, og om ingen reagerer sørger sensoren for å gi beskjed til en bryter som kutter strømmen til komfyren.

– Uansett er det best å unngå at komfyrvakten trer inn. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, derimot kan mange ta skade hvis du glemmer det, påpeker Pents.

Ta forholdsregler

Han oppfordrer levangsbygg og verdalinger til å holde oppsikt under matlaging, å skru av eller dempe varmen hvis man avbrytes i matlagingen, å rengjøre ventilatoren fra tid til annen, og å passe på at ikke brennbare ting ligger for nært kokeplatene.

8. februar er altså komfyrvaktdagen, en dag spesielt med tanke på å øke oppmerksomheten rundt de altfor mange komfyrbrannene.