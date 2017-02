Fant savnet kvinne på Storheia

Klokken 18.33 meldte politiet at de har igangsatt en leteaksjon etter en polsk kvinne i Levanger. Kvinnen kom bort fra følget sitt på toppen av Storheia, og letemannskaper iverksatte søk.

Tirsdag kveld er det sju minusgrader i området rundt Storheia, som ligger sør i Ekne på grensa mot Frosta. Toppen er blant annet kjent som en Ti på topp-tur gjennom en årrekke. Storheia ligger cirka 370 meter over havet.

- Kvinnen er 22 år og polsk statsborger. Hun gikk i følge med en mann, som sist observerte henne ved varden på Storheia i 15.30-tiden. Deretter begynte han å lete etter henne, og vi ble varslet klokken 17.40, sier operasjonsleder Bjørn Haugan i Trøndelag politidistrikt til Innherred i 18.45-tiden.

Kvinnen er cirka 160 centimeter høy, og var ikledd en blå og hvit jakke og sort bukse, samt hvit lue, melder politiet.

Politiet varslet Røde kors og en hundepatrulje fra Verdal, i tillegg til at et helikopter med varmesøkende kamera skal fly over området for å søke etter kvinnen.

Klokken 19.10 ble kvinnen oppdaget med det varmesøkende kameraet i Sea King-helikopteret, som ble rekvirert for å assistere leteaksjonen. Dermed kunne kvinnen hentes ned i god behold etter om lag 3,5 timer.