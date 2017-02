Felleskjøpet flytter i Verdal

Det melder Felleskjøpet selv i en pressemelding.

Felleskjøpet flytter gjødselterminalen i Verdal. Bedriften investerer i nytt anlegg nærmere kai på industriområdet i Verdal.

Selger til kalkbedrift

Felleskjøpet holder i dag til ved Franzefoss Minerals. Dette anlegget blir nå frigitt og solgt til Franzefoss. Flytting og nybygging vurderes som det beste alternativet for begge parter, står det i pressemeldingen.

– Felleskjøpet og Franzefoss Minerals startet allerede i 2010 sonderinger med Trondheim Havn og har vurdert flere alternative løsninger for å sikre langsiktighet og utviklingsmuligheter på Verdal Havn. Etter nøye vurderinger var flytting det beste alternativet. Vi må oppgradere gjødselterminalen slik den står i dag. Dagens tomt er i overkant stor for vårt behov og fører til at vi kjører lange avstander med truck og hjullaster. I tillegg er vi omgitt av steinindustri på begge sider – med de utfordringer dette medfører, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri i pressemeldingen.

Ferdig til høsten

Nytt anlegg skal stå klart 1. oktober 2017, står det i pressemeldingen.