Fortsetter med gummi på kunstgressbanen

Onsdag får formannskapet i Levanger kommune en orientering fra fagansvarlig for idrett i kommunen, Kjersti Nordberg, om bruk av granulat på kunstgressbanene.

Det var Miljøpartiet De Grønnes representant May-Jorunn Barlien som 14. desember i fjor fikk vedtatt et forslag om å etterstrebe bruk av andre materialer enn resirkulert gummigranulat på kunstgressbanene i Levanger. Vedtaket ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer i kommunestyret, og formannskapet får onsdag en orientering om bruken av granulater på Moan og hva det vil medføre å skifte til dyrere, mer milljøvennlige alternativer.

Vil ikke endre

I saksutredningen kommer det fram at kommuneadministrasjonen anbefaler å fortsette med å bruke gummigranulat fra resirkulerte gummidekk.

Bygges om

- Gummigranulat fra kunstgressbaner er trukket fram som en potensiell kilde til mikroplast i havet. Alle gummibaserte innfyll har imidlertid mikroplast i seg. Dette gjelder også det miljøvennlige granulatet EPDM, som er farget gummigranulat med opphav i nyprodusert industrigummi. Det er kun Bioinnfyll basert på sukkerrør som er 100% biologisk og miljøvennlig. Produktet er fortsatt under utvikling, og det foreligger per dags dato ikke dokumentasjon på at dette innfyllet tilfredsstiller kravene for toppfotballanlegg (Quality pro). Dette er til testing nå. Granulat fra oppmalte bildekk som nå brukes, blir levert fra nye fabrikker med ny teknologi, og er derfor renere enn for få år tilbake. EU har faset ut flere uheldige bestanddeler i nye bildekk slik at nytt granulat blir stadig renere, heter det i utredningen.

Administrasjonen under rådmannen vektlegger at fritidsparken følger anbefalingene fra Norges fotballforbund når det gjelder gummigranulatene, og at banen nå bygges om. Dermed blir det enda enklere å lagre snø og gjenvinne gummigranulater.

- Det er derfor lite sannsynlig at store mengder granulat kommer på avveie i Eidsbotn og gir negative miljømessige konsekvenser, skriver Nordberg i saksutredningen, med tanke på at Eidsbotn er et fuglefredningsområde.

Ekstraregning på 800.000

Hun mener også at miljøhensynet blir ivaretatt med dagens tiltak og ombygginger, slik at det foreløpig ikke er nødvendig å skifte til andre former for granulat uten garantert miljøgevinst. Bytte til miljøvennlige granulat vil også gi en merkostnad på 500.000-800.000 kroner.

- Miljøgevinsten ved å velge alternativ type granulat er noe uklar. Spesielt med tanke på de forberedende tiltakene det er mulig å gjøre for å unngå granulat på avveie som helt sikkert blir ivaretatt av Levanger fritidspark. Ingen forskning har vist at gummigranulat medfører helsefare. Merkostnaden er også utfordrende, da oppgraderingen forutsettes gjort innenfor gjeldene rammer for viderelån til Levanger fritidspark AS. Det er utfordrende nok å greie dette innenfor gjeldende budsjett og økonomiplan.

Rådmannen vurderer det derfor slik at innenfor de gjeldende økonomiske rammene for oppgradering av kunstgressbanen på Levanger fritidspark, vil det bli valgt tradisjonell granulat.