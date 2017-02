Glemmer aldri dansene på Club 80

– Hver tirsdag er det trimtur på formiddagen sammen med en venninne. Det gjør godt som et avbrekk i en hektisk hverdag.

Sprudlende dame

Solveig Salater sprudler i telefonen. Og for dem som kjenner henne, vet de at latteren ikke sitter langt unna. Den opprinnelige nessebyggen er en positiv dame, og med et oppkomme av ideer og forslag. Kanskje skulle de rette folkene i trehusbyen hørt hva 51-åringen har å berette- om man tenker å åpne en ny butikk eller restaurant?

Hun har fortsatt god kontakt med barndommens by, og sier fortsatt «heim» til mamma og pappa når Asbjørg og Jorulf skal besøkes. Jorulf er for øvrig en av heltene fra Nessegutten sitt berømte 1959-lag i fotball.

– Jeg har hørt mye snakk om det laget opp gjennom årene -ja, er hans eneste datters kommentar til den saken.

Ville til større by

Hun er nemlig oppvokst i midten av fire brødre, og familien Salater var dermed en god bidragsyter til å holde opp elevtallet ved Nesheim skole. Da minstemann Trond begynte i første klasse, så kunne familien skilte med en elev på hvert trinn til og med femte klasse.

Etter tre år på Verdal videregående skole, gikk Solveig frisørlinja på daværende Frol yrkesskole.

Læretiden tok hun i Oslo året etter, for hun hadde lyst til å se noe annet av verden også.

– Jeg ville bo i en større by, og flere av venninnene hadde flyttet også, så det gjorde saken også enklere.

I hovedstaden møtte hun sørlendingen Per Ove, og det var hans oljerelaterte jobb som brakte paret til Stavanger i 1992.

Fire voksne barn

Der fortsatte yrkeskarrieren som frisør, og for 12 år siden begynte hun for seg selv.

I dag er hun en del av en velværesalong sammen med fysio- og fotterapeut og en hudpleier.

På det private plan har Solveig nesten rukket å ta igjen sin mor, men det ser ut som hun har stoppet på fire barn i alderen 18 til 23 år.

Hva savner du fra Levanger?

– Jeg er egentlig ikke så god på å savne, men har en god evne til å trives der jeg er om det skulle være i Stavanger eller Oslo. Men det er uansett godt å komme tilbake til Levanger. Da må jeg ut og gå tur slik at jeg kan «suge» inn alle inntrykkene på en skikkelig måte.

Hva savner du minst?

– Det er ikke noe spesielt som skiller seg ut. Jeg hadde det fint på Levanger, men jeg synes det var godt å komme bort. Jeg trives bedre med å bo i en større by hvor man kan være litt mer anonym, for det er ikke til å legge skjul på at det er litt mer gjennomsiktig og «folkesnakk» på mindre steder.

Hva er ditt beste minne?

– Alle hytteturene vi hadde på Tomtvatnet og Vulusjøen i ungdomstida. Staupshaugen 16. mai var jo legendarisk. Er det noe som skjer der lenger? Og så kan jeg jo ikke unngå å nevne Club 80. I den forbindelse vil jeg bare si at det er ingen som danser som trønder guttene. Der når verken rogalendingene eller sørlendingene dem opp til knærne en gang.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Jeg sjekker Innherred jevnlig. Nå har det blitt mye plussaker, så det spørs om det bare blir overskriftene etter hvert. Jeg snakker også jevnlig med mamma og pappa, og da blir det litt nytt hjemmefra. I tillegg er jeg på Levanger tre til fire ganger i året. Vi er også en venninnegjeng på åtte stykker fra ungdomstida som fortsatt møtes en gang i året, og da blir det selvsagt mye mimring og om de «gode gamle dagene».

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger igjen?

– Nå har jeg bodd i Stavanger i 25 år til sommeren. Barna er vokst opp her og har sine røtter her. Vi trives og har det bra, så det skal nok mye til for at vi flytter herfra. Men kontakten med Levanger vil jeg fortsette å ha, også etter at mine foreldre er borte.