Kjørte seg fast med bil i skiløyper

Klokka 03.52 natt til tirsdag fikk politiet melding om at to bilister hadde satt seg fast i skiløypene på Vulusjøen.

– De måtte ha bistand fra bilberging for å komme seg derfra. De sier selv at de skulle på fottur, og at de hadde trodd parkeringa var lenger inn. Så hadde de kjørt for langt og der det var kjørt opp skiløyper. Jeg vil anta at løypene ikke er helt perfekt der nå, uten at vi vet det, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

Mennene er i 20-årene og fra Levanger.

– Kommunen får vuderere skadene i skiløypene og om man vil anmelde forholdet, sier Sagen.

