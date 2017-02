Matavfallsposene luktet allerede før det kom mat i dem

At søppelposer begynner å lukte dersom de blir liggende med søppel i er velkjent, men i slutten av januar fikk Innherred Renovasjon mange tilbakemeldinger fra folk om at matavfallsposene de hadde hentet på butikken slett ikke luktet godt - allerede før de hadde kastet noe som helst i dem.

– Tilbakemeldingene gikk på sterk og meget spesiell lukt fra posene. Vi har sjekket med leverandøren, som beklager sterkt men forsikrer at lukten er helt ufarlig, skriver Innherred Renovasjon på sine nettsider.

Kjemisk reaksjon

Ifølge de som leverer posene til Innherred Renovasjon hadde det for et av partiene oppstått en kjemisk reaksjon mellom råmaterialet - som er resirkulert plast - og fargepigmentet i posene. Reaksjonen skjedde etter blandingsprosessen, og ble derfor ikke oppdaget før levering.

– Mens posene har tørket, har lukten blitt sterkere. Siden de er pakket i lufttette kartonger, har lukten satt seg i rullene, ifølge renovasjonsselskapet.

Byttes ut raskt

De lover at alle utkjøringer fremover gjøres fra et tidligere parti med poser de har på lager. I midten av februar regner de med at det er bare nye poser ute i butikkene.

– Har du poser du ikke ønsker å beholde, kan du bare kaste dem og sjekke om det er kommet bedre poser på noen av utleveringsstedene. Vi har også poser på våre gjenbrukstorg, påpeker Innherred Renovasjon, som heretter lover enda bedre kontroll av posene de kjører ut - og at leverandøren kommer til å passe på nøyere før levering til dem.

Pose-steder

Gjenbrukstorgene i Levanger og Verdal finnes på Mule og Ørin, mens avfallsposer er å finne på en drøss butikker i Verdal og Levanger: Rema på Boby'n, Coop Marked i Vuku, Prix-butikkene i Vinne og på Ørmelen, Extra på Stekke, Mega i sentrum og Rimi- og Meny-butikkene i Verdal sentrum. Rema på Røstad, Coop Marked på Ytterøya, Prix-butikkene i Åsen og Staupslia, Mega i sentrum, Extra-butikkene på Magneten og på Skogn, Meny på Magneten, Kiwi i Kirkegata, Bunnpris-ene på Nesset og i Skogn og i nærbutikken på Ekne i Levanger.