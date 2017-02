Nå er de forlovet

Det er VG som har plukket opp at Ulrikke Holmøy mandag kveld la ut på Facebook at hun hadde forlovet seg med Robert Eriksson.

Forlovelsen skal ha skjedd på søndag, på Storefjell, da Eriksson fridde til henne.

De to bor sammen på Grünerløkka.

– Vi forlovet oss i forbindelse med hennes 30-årsdag, sier Eriksson til VG. Han sier de storkoser seg i hverandres selskap og vil tilbringe fremtiden sammen.

I boka som Robert Eriksson ga ut i fjor understreket han at de ikke var sammen mens han var statsråd, men at følelsene oppstod to måneder etter at han gikk av. Likevel gikk det rykter om et forhold mellom de to allerede ett år før han fikk avskjed av statsminister Erna Solberg.

Holmøy ble avsatt som Erikssons politiske rådgiver tre måneder før han måtte gå av som statsråd.