Bruser med fjøra

Rettere sagt, søndag 26. februar braker det løs med fastelavnssøndag. Salg av fastelavnsris er Sanitetskvinnenes viktigste inntektskilde og nordmenn kjøper hvert år fastelavnsris for rundt 12 millioner kroner. I over 70 år har Sanitetskvinnene solgt ris for å skaffe inntekter til lokalt samfunnsnyttig arbeid og forskning på kvinnehelse og typiske kvinnesykdommer.

Har startet allerede

Både i levanger og Verdal er det foreninger som selger fastelavsris.

– Vi tjuvstarta binding av fastelavnsriset allerede forrige uke, og det vil bli muligheter til å kjøpe ris fra 14 dager før selve fastelavssøndag. Prisen for fastelavnsris på Levanger er 50 kr i år , og det kan være lurt å forberede seg med kontanter, for vi går rundt på dørene, forteller leder i Frol sanitetsforening Gunn Mary Andersen, leder i Nesset sanitetsforening Ragnhild Bakken og leder i Skogn sanitet Marit Olsen.

I tillegg selger Levangers unge sanitetsforening (LUS) fjær til næringslivet i Levanger. De lager et fastelavnstre på Magneten der de som har betalt, får sin logo både på tre og nettside. Dette skjer lørdag 25. februar, og da er det også tombola.

Gir til forskning

Inntektene fra risene bidrar til aktiviteter som skaper trygge og inkluderende lokalsamfunn i hele Norge.

– Det er fremdeles mange udekkede behov i samfunnet og vi forsøker til en hver tid å være nytenkende og modige i vårt arbeid, som i arbeidet vårt på integrering, mot kroppspress og skjønnhetstyranniet og mot vold mot kvinner, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening i en pressemelding.

Inntektene gjør også landets 650 sanitetsforeninger i stand til å gi betydelige midler til organisasjonens forskningsarbeid. Hvert år finansierer Sanitetskvinnene forskning for mellom 7 og 12 millioner kroner, takket være inntekter fra fastelavnsriset. I kampen mot vold mot kvinner er kunnskap viktig. Fastelavnsriset har blant annet finansiert forskning på sammenheng mellom rus og vold. I arbeidet med å forebygge vold er det avgjørende å kjenne til sammenhenger og sårbarhetsfaktorer.