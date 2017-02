Flere betaler parkering med app

Riktignok ikke like stor som på landsbasis, der selskapet opplevde 81 prosents økning i bruken. Men 70 prosent i Levanger er også gode tall for selskapet.

– Det er gøy å se at stadig flere får opp øynene for appen, sier daglig leder i EasyPark Norge, Stian André Holst.

Appen bruker geolokalisering via mobilen til å oppgi hvilken parkeringsplass man befinner seg på. Den har også funksjoner som er nyttige for reiseregninger eller viderefakturering. Appen kan dessuten brukes både i andre byer her i landet og rundt i Europa.