Grande mener Frp knebler kritisk presse

Mediepolitisk talsmann Arild Grande rettet i Stortingets spørretime søkelyset mot presset på journalistikken og mediehusene - et press som gjør at selve pressefriheten kan bli utfordret.

I en slik situasjon er det svært alvorlig at statsråder snakker om boikott, slik justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) gjorde om Nordlys forrige uke, påpekte han.

– Dette bør være hele regjeringens problem, ikke bare den enkelte statsråd, mente Grande.

Grande viste også til at tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) brente Tønsbergs Blad i protest fordi han var misfornøyd med avisens dekning, og at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) flere ganger har kommet med utfall som bidrar til å undergrave pressens troverdighet.

– Knebler kritikk

– Dette er ikke enkelthendelser. Dette gjennomføres av folk som skulle stå opp for pressefriheten. Det er en systematikk som handler om å kneble kritikk, mente Grande, som lurte på hva kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som ansvarlig statsråd for mediepolitikken mente om boikott-utspillet fra Amundsen.

Kulturministeren svarte at hun har tillit til at statsrådskollegene gjør sitt ytterste hver dag til å ha et godt forhold til pressen. I tillegg har statsminister Erna Solberg gjort det klart at regjeringen ikke utestenger noen, påpekte hun.

– Noen ganger er man i diskusjon med pressen fordi man er uenig i en vinkling eller en gjengivelse, men jeg opplever at statsministeren har vært tydelig på at vi ikke boikotter nyhetsmedier, svarte hun, og la til at både statsråder og andre politikere bør gjøre seg tilgjengelig for pressen så langt det lar seg gjøre.

Grande mente tvert imot at statsminister Erna Solberg ikke har tatt spesielt godt tak i saken, men at hun snarere lar Frp-statsrådenes utspill passere uten særlig inngripen.

Kurs?

Han savnet også initiativ fra kulturministeren selv, og lurte på om hun muligens ville anbefale Frp-statsrådene et kurs i pressefrihet.

– Det er ikke slik i min regjering at statsråder pålegger hverandre å gå på kurs, kontret Helleland kontant.

Kristelig Folkeparti ga også uttrykk for bekymring over at anklager om falske nyheter brukes for å stilne kritikk eller ta til motmæle mot medieoppslag man er uenig i. Mediepolitisk talsmann Geir Bekkevold mener Helleland som ansvarlig statsråd bør stå først i køen av dem som er opptatt av å bevare uavhengig og fravende journalistikk.

–Jeg vil rette en utfordring til kulturministeren om å være langt mer synlig og delta i debatten, sa han.

Helleland forsikret at dette er noe hun i aller høyeste grad tar alvorlig.

– Det som har oppstått i det siste, er dette med fake news (falske nyheter). Det er viktig at man ikke forveksler det med å bli dårlig behandlet eller at man er uenig i vinkling, sa Helleland, som forsikret om at det er noe hun vil følge opp.