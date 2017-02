Lærerstudentene skal lære om medborgerskap og dannelse

Klokken 08.45 i morgen, 9. februar, står bussen klar på Nord universitets campus på Røstad. Til sammen 27 elever fra førsteåret på grunnskolelærerutdanningen 1-7 skal være med når ferden går til Falstadsenteret på Ekne.

Der venter en temadag satt sammen av Falstadsenteret, med temaet demokratisk medborgerskap, dannelse og menneskerettigheter.

– Falstadsenteret har meget gode opplegg for studentene. Jeg har to ganger tidligere hatt med klasser til Ekne, og vi har et utmerket samarbeid med Falstadsenteret, skryter universitetslektor i pedagogikk ved Nord universitet, Eldar Taraldsen.

Han mener temaet de tar opp med røtter bakover til andre verdenskrig og totalitarismen kanskje er mer aktuelt enn noen gang, når Europa i dag ser en ny fremvekst av høyreekstreme grupper rundt omkring.