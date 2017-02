Nå kan ikke parkeringsvaktene lenger «stå klare» straks tiden er ute

– Vi har fått en ny forskrift og en ny ordning, som forhåpentligvis vil føre til færre feilparkeringer i det lange løpet. Etter en måned ser det bra ut, sier trafikkbetjent Jan Tommy Svebakk i Levanger kommune.

Cowboy-bransje

Den nye forskriften er et resultat av mange års arbeid, og inneholder betydelige endringer. I Levanger er det ikke lenger fritt fram å parkere gratis for elbil-eiere, det koster mer å feilparkere og private parkeringsplass-eiere må nå forholde seg slik kommunen gjør – og kan ikke operere med et eget gebyr-register slik tilfellet har vært.

– Det er opprettet et eget parkeringstilsyn og som alle i bransjen må forholde seg til. Vi har sett eksempler på cowboy-tilstander i denne næringen, men tilsynet og parkeringsplagenemnda vil nok rydde opp i det, sier Svebakk.

Fra 1. januar vil det for eksempel ikke kunne ilegges gebyr før det har gått fem minutter etter at billetten er utløpt.

Glemmer billett

Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges gebyr. Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge gebyr mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

Det er tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering.

Normal sats for «alminnelige» overtredelser er nå justert opp til 600 kroner, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert (kontrollsanksjon).

Likt for alle

– Høy sats gjelder på feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede, i strid med stopp-/parkeringsforbud eller andre aktuelle trafikkregler som å stå feilparkert på fortau, fotgjengerfelt. Da må du ut med 900 kroner, sier trafikkbetjenten.

Det er som kjent soneparkering i trehusbyen, det betyr at man bare kan parkere der det er skiltet om det. Og fra årsskiftet må også elbileiere betale ordinær parkeringsavgift på parkeringsplasser i Levanger.

– Avgiftens størrelse er lik kjøretøy som ikke har nullutslipp, som en vanlig motorvogn. Elbiler kan selvsagt heller ikke parkere gratis utenfor sykehuset, sier trafikkbetjentene Bente A. Dreyer og Jan Tommy Svebakk – som lokalavisa forleden traff nettopp utenfor Sykehuset Levanger.

Finne balansen

Det er det desidert pressede området av byen for parkering–og feilparkeringen florerer. Trafikkmyndighetene vurderer kontinuerlig hva som må gjøres for å bedre parkeringsforholdene der, men mangler fasitsvar.

– All den stund det er større etterspørsel etter parkeringsplasser enn som finnes der, vil det bli utfordringer. Hadde vi satt ned prisen for å parkere utenfor sykehuset, ville det blitt enda trangere om plassen. Samtidig kan ikke prisen være for høy for pasienter og besøkende på sykehuset.

Ifølge den nye forskriften må kommunen nå eventuelt gjøre et aktivt vedtak om fritak for parkeringsavgift for elbil – for før årsskiftet var kommunene faktisk pålagt å tilby gratis parkering for elbil.

Kan klage

– Det kan komme på tale å lage tidsbegrensede nye parkeringsplasser for elbiler. De vil i så fall bli forbeholdt ladbare biler, være utstyrt med en ladestasjon og åpne for parkering så lenge kjøretøyet blir ladet. Og da må bileier betale for ladingen, forklarer Jan Tommy Svebakk.

Klage skal rettes til den virksomhet som har ilagt deg gebyr hvor du skal klage fremgår av boten. Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre behandles klagen av parkeringsklagenemda.