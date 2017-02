Terrorsiktet flyttes hjem til Trøndelag

Den 33 år gamle verdalingen ble pågrepet av tyrkiske myndigheter i mai 2016, etter å ha flyktet fra Den islamske stat (IS) i Syria. Han ble deretter utlevert til norske myndigheter i august. Siden har han sittet i varetekt i Oslo i påvente av rettssaken mot seg med terrorsiktelse.

Fire nye uker

Onsdag ble mannen varetektsfengslet i ytterligere fire uker i Oslo tingrett. Ifølge Adresseavisen ønsker mannen forflytning til Trondheim fengsel, fordi han sliter psykisk i varetekt. Påtalemyndigheten har ikke motsatt seg dette, og det åpner for at mannen kan bli flyttet til varetekt i Trøndelag i løpet av varetektsperioden.

«Retten antar at det vil bedre siktedes helsesituasjon, og at han da også vil få nærmere kontakt med familien.», heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett. Det antas at terrortiltalen vil bli behandlet i en hovedforhandling i løpet av høsten i år, og påtalemyndighetene har vært innstilte på å holde mannen fengslet i varetekt inntil rettssaken kommer opp. Retten har for øvrig forutsatt at det kommer frem tydeligere etterforskningsframskritt i saken fram mot neste fengslingsmøte om fire uker.

Tar betenkningstid

Ifølge mannens forsvarer, advokat Siri Langseth ved Advokatfirmaet Staff, har mannen tatt betenkningstid etter onsdagens varetektsavgjørelse.

32-åringen har tidligere erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av mai 2016. Da ble han pågrepet av tyrkiske myndigheter ved en grensepassering. Han ble sittende fengslet i byen Gaziantep fram til han ble deportert av tyrkiske myndigheter. 32-åringen er en av tre trøndere som reiste til Syria, ifølge TV 2.

Ga livstegn fra Raqqa

De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene. 32-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria. Ifølge TV 2 dro mannen til Syria etter å ha forsvunnet fra psykiatrisk behandling. Han ga senere livstegn fra seg fra IS-hovedstaden Raqqa i Syria.

Fem personer i Norge er så langt dømt for deltakelse i terrorgruppa Den islamsk staten. Flere sitter i varetekt, og det er ventet at rettssakene deres vil bli gjennomført i løpet av høsten. Totalt har rundt 90 personer reist fra Norge for å slutte seg til terrorgruppa Den islamske staten.