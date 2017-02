– Øk barnetrygda

Nord-Trøndelag SV ser med stor bekymring på presseoppslagene om barnefattigdom i fylket den siste uka. Trøndersk presse trekker fram at 2267 nordtrønderske unger, der av 281 i Levanger og 259 i Verdal, vokser opp i husholdninger med en inntekt som er lavere enn EUs fattigdomsgrenser. Dette gjelder slett ikke bare innvandrerbarn, men det rammer stadig flere norske barn. Velferdsdirektør hos Fylkesmannen, Erik Stene, ber oss tørre sette problematikken på dagsorden.

SV tar kampen for disse ungene. Norge og de skandinaviske landene har lenge vært kjent for å ha små forskjeller mellom de rikeste og de med minst penger. Disse skillene har vært små som følge av en utjevnende politikk på en rekke områder. Men de siste åra har forskjellene økt, og det skyldes flere forhold. Blant annet har regjeringen gjort det vanskeligere for de som har det verst, f.eks. ved å fjerne barnetillegg for uføre.

Barnetrygda er et effektivt verktøy for å redusere forskjeller og fattigdom. Pengene gir de fattigste familiene mer å leve av. Den har ikke vært økt siden 1996, og SV jobber nå for å øke den, spesielt for aleneforsørgere og familier med flere barn. Den store fordelen med den universelle ordningen, er at den er enkel å administrere. Barnetrygda er ikke behovsprøvd, det eneste kriteriet er at man har barn. Dette blir det færre byråkrater av, og man unngår fattigdomsfella der man tjener mindre på å få seg jobb eller en større stilling. Omfordelingen må skje gjennom skattesystemet, ikke gjennom behovsprøving av universelle goder. SV foreslår et skatteopplegg med skattelette for dem med minst og skatteskjerpelse for dem som har mest, altså omvendt av dagens regjering.

Øking av barnetrygda er derfor et av våre hovedkrav til Arbeiderpartiet til høsten.

2. kandidat på stortingslista til Nord-Trøndelag SV